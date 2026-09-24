MU kinh doanh tốt lên vẫn nợ hơn 1 tỷ bảng, bán cỏ Old Trafford giá 4,3 triệu đồng

Mùa giải của MU đang khởi đầu không như ý: 5 điểm sau 5 vòng Premier League và đứng thứ 12, bị loại sớm ở League Cup. Không ít fan địa phương đã tổ chức tuần hành phản đối cung cách điều hành của INEOS tại MU, nhưng mới đây MU đã công bố tình hình kinh doanh đang khá hơn.

Tỷ phú Jim Ratcliffe, đồng sở hữu của MU

Mùa qua MU đã đạt doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng dù không đá cúp châu Âu. Lợi nhuận chuyển từ lỗ 18,4 triệu bảng của mùa trước nữa sang lãi 22,6 triệu bảng. Tuy nhiên đội bóng này vẫn lỗ ròng 43 triệu bảng do kiếm được bao nhiêu đều phải trả nợ cho ngân hàng, đi kèm với những chi phí hoạt động không hiệu quả.

Đáng chú ý là khoản vay tăng lên 577,6 triệu bảng so với 471,9 triệu bảng của năm trước, do tái cấu trúc và chuẩn bị xây sân mới. Đội chủ sân Old Trafford vẫn nợ hơn 1,1 tỷ bảng, bao gồm nợ từ thời nhà Glazer để lại cộng thêm nợ mới.

1,1 tỷ bảng vẫn là sự giảm nợ so với con số cũ 1,3 tỷ bảng, cho thấy tình hình kinh doanh đang tốt lên cho MU. Để đạt được điều này CLB đang phải cố gắng thắt chặt mọi chi phí cộng thêm tìm bất cứ nguồn thu mới nào khả thi để khai thác.

Trong ngày thứ Ba vừa qua, MU đã gửi e-mail đến các thành viên sở hữu vé mùa để mời gọi mua “kỷ vật vô giá”, đó là những hộp chứa mảng cỏ của sân Old Trafford. Những mảng cỏ nhỏ được xúc vào các hộp có kích thước 7x7 cm và đặt trong những chiếc hộp màu đen có hình ảnh sân Old Trafford, bán với giá 125 bảng (4,3 triệu đồng).

MU bán cỏ Old Trafford với giá 125 bảng

Được biết mặt sân Old Trafford trong mùa hè qua đã được thay mặt cỏ mới và cỏ cũ do đó trở thành sản phẩm thương mại đem bán của MU. Việc này thực ra không mới, MU cách đây 20 năm cũng đã bán cỏ sân (và trước đó trong thập kỷ 1990), cách đây 3 năm Barcelona cũng tổ chức việc này trong lúc họ bắt đầu dự án cải tạo Nou Camp.

Theo đánh giá của tờ The Times, MU trong thời gian tới vẫn sẽ kiểm soát chặt chi tiêu do quỹ lương CLB tăng lên, hệ quả của việc MU thi đấu ở Champions League. Hợp đồng cầu thủ ở MU hay có điều khoản tăng lương 25% nếu dự Cúp C1, và mùa trước khi MU không đá cúp châu Âu quỹ lương đã giảm khoảng 11,3 triệu bảng.