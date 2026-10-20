MU 6 trận liền không thắng, Carrick hão huyền với khởi đầu mới

Sự lạc quan của Carrick

Sau khi khởi đầu mùa giải bằng chuỗi trận mở màn tệ hại, Michael Carrick vẫn tuyên bố MU đang có “khởi đầu mới”. "Quỷ đỏ" đang trải qua mùa giải có số trận thắng ít nhất trong 7 vòng đầu tiên của một chiến dịch Ngoại hạng Anh tính suốt 40 năm qua, với vỏn vẹn 1 chiến thắng. Đội chủ sân Old Trafford cũng đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Dù vậy, nhà cầm quân của MU vẫn tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng của đội bóng: “Tôi hiểu rằng tình hình có vẻ không mấy khả quan nếu nhìn nhận theo một góc độ nhất định, nhưng tôi không nghi ngờ gì về khả năng đội bóng có thể tạo nên chuỗi trận tốt.

Tôi cảm nhận được rằng hôm nay giống như khởi đầu mới, xét đến tình hình hiện tại của chúng tôi. Đội bóng cần chấp nhận thực tế và hành động để thay đổi”.

Carrick vẫn đang lạc quan với tình hình hiện tại ở MU

Carrick tin rằng ông đã nhận thấy bầu không khí tích cực trong đội hình, bất kể điều đó có bắt nguồn từ những lời chỉ trích công khai của Lisandro Martinez nhắm vào Giám đốc bóng đá Jason Wilcox hay không.

Tuy nhiên, những gì MU làm được vẫn chưa đủ để tạo ra sự khác biệt về mặt kết quả, bởi tỷ số 1-1 trước Leeds giống hệt 2 trận đấu gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh.

Nếu đội bóng của Carrick thực sự có những bước tiến, tiêu chuẩn để đánh giá sự cải thiện ấy cũng đang ở mức rất thấp. Công bằng mà nói, màn trình diễn trong bầu không khí cuồng nhiệt và đầy áp lực tại sân Metropolitano của Atletico Madrid cũng như Elland Road của Leeds không nằm trong nhóm 4 trận tệ nhất của MU mùa này. Những trận đó bao gồm các cuộc đối đầu với Hull City, Man City, Brighton và Tottenham. Dẫu vậy, việc tránh được những màn trình diễn tệ nhất cũng chẳng phải lời khen đáng kể.

Thay đổi của Carrick liệu có đáng chờ đợi?

Liệu đó có thực sự là cuộc tái thiết? Đây mới chỉ là trận đấu thứ 2, đồng thời là trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mà cả 3 tân binh Tielemans, Santos và Baleba. Cuộc cải tổ tuyến giữa trị giá 150 triệu bảng có thể bắt đầu mang lại hiệu quả.

Youri Tielemans đã thực hiện pha căng ngang tạt tuyệt vời để Bryan Mbeumo ghi bàn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khả năng sáng tạo của Tielemans chỉ thực sự được phát huy khi anh được bố trí hỗ trợ bộ 3 tấn công, thay vì chơi lùi sâu. Tại khu vực giữa sân, hạn chế về khả năng di chuyển và sức bền trong những tình huống cần bao quát không gian của cầu thủ này từng gây ra không ít vấn đề.

Andrey Santos là người cần khởi đầu tốt hơn bất kỳ ai, nhất là khi xét đến màn trình diễn đáng thất vọng trong 2 lần đá chính đầu tiên trước Hull City và Brighton. Tiền vệ người Brazil đđã chơi tốt hơn trong các trận gặp Atletico Madrid và Leeds.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi Santos thể hiện sự tiến bộ bên cạnh Carlos Baleba, một tiền vệ giàu năng lượng và khả năng hoạt động rộng hơn, trong hệ thống tuyến giữa được tổ chức chặt chẽ hơn.

Carrick về họ: “Đó là trục xương sống khá mới của đội bóng, trải dài ở khu vực giữa sân. Cả hai cầu thủ trẻ đều đang thích nghi với cuộc sống tại CLB này và tôi nghĩ hôm nay họ đã chơi tuyệt vời. Tôi cũng cho rằng cả hai đều thể hiện rất tốt hồi giữa tuần. Đó là tín hiệu tích cực vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”.

Baleba mang lại nguồn năng lượng mới cho MU

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là tuyến giữa của Carrick vận hành hiệu quả hơn khi MU sử dụng sơ đồ thiên về phòng ngự. Nhà cầm quân người Anh triển khai hệ thống 3-4-3 trước Leeds, sơ đồ vốn gắn liền với những tranh cãi dưới thời Ruben Amorim, đặc biệt là tại Old Trafford.

Có thể MU lại đang quay về vòng luẩn quẩn quen thuộc. Nhưng cũng có khả năng Carrick đã đưa ra điều chỉnh chiến thuật hợp lý để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

Trong bối cảnh tiếp tục thiếu vắng Luke Shaw, Carrick phải sử dụng hậu vệ trái thay thế thứ 4 kể từ đầu mùa, với Diogo Dalot được bố trí ở vị trí này. Tuy nhiên, việc thay đổi sơ đồ giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha thực chất đảm nhiệm vai trò hậu vệ biên dâng cao (wing-back).

Ở trung tâm hàng phòng ngự 3 người mới, Harry Maguire được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trung vệ người Anh cũng là một trong số ít cầu thủ từng cho thấy sự phù hợp với hệ thống chiến thuật sử dụng 3 trung vệ.

Một hàng phòng ngự vững chắc có thể tạo nền tảng để đội bóng cải thiện phong độ. Dẫu vậy, việc ưu tiên sự chắc chắn có thể khiến MU phải trả giá ở đầu sân bên kia, khi số lượng cầu thủ tham gia các đợt tấn công ở 1/3 cuối sân bị hạn chế.

Trong trận thứ 3 liên tiếp, MU kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dưới 1,0. Có lẽ chính Carrick cũng đang phải điều chỉnh lại những kế hoạch ban đầu của mình.

Matheus Cunha, người đá chính thường xuyên trong giai đoạn đầu mùa, đã phải ngồi dự bị ở 2 trận gần nhất. Marcus Rashford cũng không còn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, những vấn đề chuyên môn ấy phần nào bị lu mờ bởi sự chú ý dành cho Martinez và những nhận xét gay gắt của trung vệ người Argentina về tình hình tại MU.

Carrick đã xử lý khéo léo tình huống nhạy cảm này, tránh để những tranh cãi nội bộ ảnh hưởng đến đội bóng. Ông cho biết mình đã chủ động bỏ ngoài tai phần lớn những thông tin được đề cập trong tuần qua.

Dẫu vậy, phép thử quan trọng hơn cả là khả năng thực sự xoay chuyển tình thế của MU. Đáng chú ý, HLV Daniel Farke của Leeds khẳng định đội bóng của ông đã “chiếm ưu thế” tại Elland Road.

MU chỉ kiểm soát bóng 38% và có vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích. Nếu kết quả này vượt quá kỳ vọng, lý do đơn giản là nhiều người đã dự đoán "Quỷ đỏ" phải nhận thất bại.

Một trận hòa rõ ràng chưa đủ để nhiều CĐV xem đây là bước ngoặt của MU. Có thể MU đang đi đúng hướng. Cũng có thể họ vẫn đang loay hoay trên con đường không dẫn đến đâu cả.

Dù Carrick liên tục nhắc đến khởi đầu mới, MU vẫn cần hành động quyết liệt hơn để vực dậy mùa giải của mình.