Báo chí Anh phanh phui những mâu thuẫn ngầm của MU, Rashford là "cừu đen"

Rashford gây chia rẽ phòng thay đồ MU

Mới đây Alex Crook, phóng viên cấp cao của talkSPORT đã hé lộ thông tin bất ngờ về nội bộ MU liên quan tới Marcus Rashford. Theo đó, sự trở lại của tiền đạo người Anh đang trở thành vấn đề và có thể khiến một số đồng đội không hài lòng, điển hình như Matheus Cunha.

Rashford từng muốn Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn và chấp nhận giảm lương để tạo điều kiện cho thương vụ. Tuy nhiên, Barcelona cuối cùng chuyển hướng sang Anthony Gordon. Sau khi trở lại Old Trafford, Rashford chưa ghi bàn hoặc kiến tạo trong mùa giải được đề cập.

Trong một phát biểu được đăng tải trên YouTube, Crook nhận định: “Tôi nghĩ sự trở lại của cậu ấy đã trở thành một vấn đề. Tôi cho rằng có lẽ một số cầu thủ trong phòng thay đồ không hài lòng vì cậu ấy kiếm được quá nhiều tiền.

Tôi nghĩ điều này cũng gây ra vấn đề với Matheus Cunha, bởi vị trí của Cunha đã bị Marcus Rashford chiếm mất. Có thể thấy Cunha hơi tỏ thái độ không hài lòng. Mùa giải trước, khu vực tấn công của đội bóng có sự cân bằng rất tốt với Cunha, Mbeumo, Bruno Fernandes, Amad Diallo và Sesko khi cậu ấy đủ thể lực thi đấu".

Vấn đề ở mức đãi ngộ

Theo Crook, mức lương của Rashford có thể là một trong những nguyên nhân khiến một số đồng đội không hài lòng. Ông cũng cho rằng sự trở lại của tiền đạo người Anh đã ảnh hưởng đến sự cân bằng trên hàng công, trong bối cảnh những đóng góp về bàn thắng và kiến tạo chưa đáp ứng kỳ vọng:

"Không phải vì vấn đề cá nhân với Marcus Rashford, mà vì những cầu thủ đó cảm thấy bất bình. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm mất đi sự cân bằng của hàng công, trong khi những đóng góp hiện tại chưa đủ để chứng minh mức lương rất cao mà cậu ấy đang nhận".

Tuy nhiên, Alex Crook nêu ra những điểm cần phân biệt trong nhận định này. Việc MU đồng ý trả mức lương cao cho Rashford là quyết định của câu lạc bộ, không phải của riêng cầu thủ. Bên cạnh đó, Cunha phần lớn được bố trí đá trung phong trong mùa giải hiện tại, trong bối cảnh Benjamin Sesko gặp vấn đề dai dẳng với chấn thương ống chân. Vì vậy, chưa thể khẳng định Rashford đã trực tiếp chiếm vị trí chạy cánh trái của Cunha.

Trong trận hòa Leeds 1-1 hôm Chủ nhật, Rashford không được tung vào sân dù có tên trong danh sách dự bị. Trước trận đấu, HLV Michael Carrick cho biết cầu thủ chạy cánh này gặp chấn thương nhẹ, khiến ông không muốn sử dụng anh trừ khi thực sự cần thiết.

Nhiều hậu vệ muốn ra đi

Gần đây, sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid ngày 13/10/2026, Lisandro Martínez công khai chỉ trích hoạt động tuyển dụng cầu thủ trong mùa hè và cho biết anh kỳ vọng nhiều hơn ở giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Sky Sports sau đó đưa tin ít nhất một đồng đội đã phản đối những phát biểu công khai của trung vệ người Argentina.

Nhà báo Phil Brown, thuộc chương trình "Beyond the Pitch" của NBC Sports, dẫn lại thông tin từ một người được ông mô tả là am hiểu tình hình nội bộ MU cho biết: “Một số cầu thủ cảm thấy không được chào đón tại câu lạc bộ và cho rằng có sự nhắm mục tiêu vào những cầu thủ hưởng lương cao nhằm khiến họ ra đi.

Một số hậu vệ muốn rời đội bóng trong mùa hè này vì họ được thông báo rằng sau một năm nữa, họ sẽ bị thay thế. Một vài cầu thủ trong số đó cũng chỉ còn một năm hợp đồng.

Những cầu thủ này sẽ không cố thi đấu khi đang chấn thương vì lo ngại điều đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội chuyển nhượng. Họ cảm thấy rằng khi đã cố gắng thi đấu dù bị chấn thương và sau đó có màn trình diễn kém, chẳng ai giải thích với người hâm mộ rằng họ đã phải ra sân trong tình trạng chấn thương. Một nửa đội hình MU không muốn ở lại vì họ cảm thấy câu lạc bộ không muốn giữ họ".

Thậm chí, một số cầu thủ cho rằng họ đang bị gây sức ép để rời MU, đặc biệt là những người có mức lương cao. Một số hậu vệ được cho là đã muốn ra đi trong mùa hè sau khi nhận thông báo rằng họ sẽ bị thay thế vào năm tiếp theo.

Nguồn tin cũng cho biết nỗi lo ảnh hưởng đến cơ hội chuyển nhượng có thể khiến những cầu thủ này không muốn tiếp tục thi đấu khi đang chấn thương. Họ đồng thời cảm thấy người hâm mộ không được thông tin đầy đủ về tình trạng thể lực của cầu thủ khi đánh giá những màn trình diễn không tốt.