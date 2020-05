MU giàu thứ 2 thế giới, giá trị Liverpool nhảy vọt nhưng vẫn kém xa

Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới KPMG vừa đưa ra danh sách các CLB giàu nhất thế giới hiện tại. Liverpool đạt mốc tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn kém xa MU.

Theo thông lệ hàng năm, công ty kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới KPMG lại xuất bản ấn phẩm “European Elite” – “Danh sách ưu tú châu Âu” với mục đích đánh giá sự tăng trưởng cũng như giá trị của các CLB bóng đá hàng đầu châu Âu. Năm 2019, Real Madrid được KPMG đánh giá là đội bóng đắt giá nhất giới với tổng giá trị lên tới 3,224 tỷ euro trong khi đó MU xếp thứ hai với giá trị ít hơn một chút (3,207 tỷ euro).

Real Madrid và MU vẫn đang là hai đội bóng giàu nhất thế giới

Hai vị trí đầu tiên này không có gì thay đổi trong danh sách năm 2020 nhưng có một điểm khác biệt. Real Madrid đã gia tăng khoảng cách với MU khi đạt tốc độ tăng trưởng 7,9% để cán mốc 3,478 tỷ euro trong khi đó “Quỷ đỏ” chỉ đạt mốc tăng trưởng 4,9% và tổng giá trị là 3,342%.

Hai đội bóng này cũng đang chứng minh tiềm lực kinh tế giữa đợt khủng hoảng Covid-19. Cổ phiếu của MU thậm chí còn có xu hướng tăng sau thông tin đội bóng duyệt chi 140 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Barcelona cũng trên đà tăng trưởng mạnh mẽ (12,2%) để cướp vị trí thứ ba từ tay Bayern Munich. Định giá của đội bóng tới từ Đức gần như không thay đổi trong một năm qua. Tuy nhiên, Barcelona đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19 nên rất có thể họ không giữ được vị trí này trong bản báo cáo năm sau.

Thành công tại cúp C1 giúp Liverpool đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ

Đội bóng gây ấn tượng trong bản danh này là Liverpool. Thầy trò Jurgen Klopp đã tạo nên tiếng vang với lối chơi đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả. Sau khi tăng trưởng 33% trong năm 2019, đội chủ sân Anfield tiếp tục tăng trưởng 26,9% để cán mốc 2,658 tỷ euro – đứng thứ 5 trong bản danh sách, tăng hai bậc so với năm trước. Tuy nhiên, họ vẫn còn kém rất xa so với đại kình địch MU nếu so về giá trị CLB.

Một đội bóng khác cũng có bước tăng trước nhảy vọt là PSG khi tổng giá trị của CLB tăng thêm 596 triệu euro (tăng 45,1%) so với năm 2019 và chính thức lọt vào Top 10 sau khi đánh bật Juventus. Đội bóng đang sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo cũng có mức tăng trưởng khá ấn tượng (12,1%) nhưng như vậy là chưa đủ để giữ họ trong nhóm 10 CLB bóng đá đắt giá nhất thế giới.

Arsenal và Chelsea, hai đội bóng lọt vào chung kết Europa League mùa trước đều thụt lùi khi tổng giá trị của CLB bị giảm. "The Blues" chỉ bị giảm không đáng kể (0,4%) trong khi đội chủ sân Emirates mất khoảng 156 triệu euro so với năm trước. Mặc dù vậy, hai đội bóng này vẫn giữ được vị trí trong tốp 10 đội bóng đắt giá nhất hành tinh.

