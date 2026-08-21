Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 22/8 | Emirates Arsenal 0 - 0 Coventry City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Coventry City Coventry City Điểm Raya White Mosquera Gabriel Calafiori Lewis-Skelly Guimaraes Saka Odegaard Tzolis Havertz Điểm Rushworth Van Ewijk Thomas Amenda Markelo Onyeka Grimes Yirenkyi Tchaouna Simms Thomas-Asante Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Coventry City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Guimaraes, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz Rushworth, Van Ewijk, Thomas, Amenda, Markelo, Onyeka, Grimes, Yirenkyi, Tchaouna, Simms, Thomas-Asante

Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt

Nhà đương kim vô địch Arsenal đang có phong độ ấn tượng sau khi đánh bại Man City 3-0 ở Community Shield. Nếu vượt qua Coventry, “Pháo thủ” sẽ có mùa thứ 5 liên tiếp thắng trận ra quân.

HLV Mikel Arteta cũng đứng trước cơ hội cán mốc 150 chiến thắng tại Premier League. Đáng chú ý, Arsenal đã bất bại 45 trận sân nhà trước các đội mới lên hạng.

Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt

Coventry đối diện thử thách cực đại

Coventry chỉ thắng 1/14 lần gần nhất gặp Arsenal ở hạng đấu cao nhất. Trong hai lần làm khách tại Emirates, đội bóng này đều thất bại với tổng tỷ số lên tới 1-10.

Trước chênh lệch lớn về đẳng cấp và lợi thế sân nhà của Arsenal, siêu máy tính dự đoán “Pháo thủ” có thể giành chiến thắng đậm 4-1 trong ngày ra quân.