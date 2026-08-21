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Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal Trực tiếp bóng đá hôm nay

(2h, 22/8, Vòng 1) Arsenal khởi đầu hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League bằng màn tiếp đón Coventry City tại Emirates, với mục tiêu nối dài mạch thắng trận mở màn.

   

Premier League | 2h, 22/8 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh) - 1
Coventry City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Guimaraes, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh) - 1
Rushworth, Van Ewijk, Thomas, Amenda, Markelo, Onyeka, Grimes, Yirenkyi, Tchaouna, Simms, Thomas-Asante

Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt

Nhà đương kim vô địch Arsenal đang có phong độ ấn tượng sau khi đánh bại Man City 3-0 ở Community Shield. Nếu vượt qua Coventry, “Pháo thủ” sẽ có mùa thứ 5 liên tiếp thắng trận ra quân.

HLV Mikel Arteta cũng đứng trước cơ hội cán mốc 150 chiến thắng tại Premier League. Đáng chú ý, Arsenal đã bất bại 45 trận sân nhà trước các đội mới lên hạng.

Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt

Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt

Coventry đối diện thử thách cực đại

Coventry chỉ thắng 1/14 lần gần nhất gặp Arsenal ở hạng đấu cao nhất. Trong hai lần làm khách tại Emirates, đội bóng này đều thất bại với tổng tỷ số lên tới 1-10.

Trước chênh lệch lớn về đẳng cấp và lợi thế sân nhà của Arsenal, siêu máy tính dự đoán “Pháo thủ” có thể giành chiến thắng đậm 4-1 trong ngày ra quân.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh) - 2

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2026 17:54 PM (GMT+7)
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