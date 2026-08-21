Trực tiếp bóng đá Arsenal - Coventry City: Khó cản bước nhà vua (Khai mạc Ngoại hạng Anh)
(2h, 22/8, Vòng 1) Arsenal khởi đầu hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League bằng màn tiếp đón Coventry City tại Emirates, với mục tiêu nối dài mạch thắng trận mở màn.
Premier League | 2h, 22/8 | Emirates
Điểm
Raya
White
Mosquera
Gabriel
Calafiori
Lewis-Skelly
Guimaraes
Saka
Odegaard
Tzolis
Havertz
Điểm
Rushworth
Van Ewijk
Thomas
Amenda
Markelo
Onyeka
Grimes
Yirenkyi
Tchaouna
Simms
Thomas-Asante
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Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt
Nhà đương kim vô địch Arsenal đang có phong độ ấn tượng sau khi đánh bại Man City 3-0 ở Community Shield. Nếu vượt qua Coventry, “Pháo thủ” sẽ có mùa thứ 5 liên tiếp thắng trận ra quân.
HLV Mikel Arteta cũng đứng trước cơ hội cán mốc 150 chiến thắng tại Premier League. Đáng chú ý, Arsenal đã bất bại 45 trận sân nhà trước các đội mới lên hạng.
Arsenal hướng tới cột mốc đặc biệt
Coventry đối diện thử thách cực đại
Coventry chỉ thắng 1/14 lần gần nhất gặp Arsenal ở hạng đấu cao nhất. Trong hai lần làm khách tại Emirates, đội bóng này đều thất bại với tổng tỷ số lên tới 1-10.
Trước chênh lệch lớn về đẳng cấp và lợi thế sân nhà của Arsenal, siêu máy tính dự đoán “Pháo thủ” có thể giành chiến thắng đậm 4-1 trong ngày ra quân.
MU được đánh giá là có lịch thi đấu Ngoại hạng Anh đầu mùa dễ thở nhất trên lý thuyết. Vì vậy, "Quỷ đỏ" cần có một khởi đầu tốt trước khi bước vào...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/08/2026 17:54 PM (GMT+7)