Premier League 2026/27 khai màn: Siêu máy tính Opta dự báo đội nào chiến thắng?

Arsenal muốn bứt lên ngay, nhưng các ứng viên khác cũng vậy

Arsenal bước vào mùa giải 2026/27 với vị thế mà họ đã chờ đợi suốt 22 năm: nhà đương kim vô địch Premier League. Đội bóng của Mikel Arteta dường như cũng rất sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng Ngoại hạng.

Chiến thắng thuyết phục trước Manchester City ở trận Community Shield 2026 cũng như những sự bổ sung quan trọng trong mùa hè cho thấy Arsenal đang muốn biến chức vô địch mùa trước thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới.

Arsenal có tới 80,4% khả năng chiến thắng khi đón tiếp Coventry ở trận mở màn mùa giải.

Trước vòng 1, siêu máy tính của hãng thống kê danh tiếng Opta cũng dành cho Arsenal vị trí nổi bật nhất. Các mô hình dự đoán đánh giá Pháo thủ có tới 80,4% khả năng thắng trận trước Coventry City, đội vừa trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau 25 năm.

Arsenal đã thắng trận mở màn ở cả 4 mùa giải gần nhất và toàn thắng cả ba trận mở màn Premier League khi bước vào mùa giải với tư cách nhà đương kim vô địch. Đó là những con số đủ để biến trận đấu tại Emirates thành một màn khai hội hơn là một cuộc thử thách thực sự với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Nhưng Coventry lại có một câu chuyện khác. Sự trở lại Premier League sau một phần tư thế kỷ khiến họ không có nhiều thứ để mất. Đội bóng này có thể bị xem là cửa dưới trong cuộc đua trụ hạng, nhưng chính những trận đấu như vậy sẽ cho thấy họ đã chuẩn bị đến đâu cho một mùa giải hoàn toàn khác biệt.

Nếu Arsenal đang có một khởi đầu thuận lợi, Manchester City lại bước vào mùa giải bằng cảm giác trái ngược. Kỷ nguyên Pep Guardiola đã khép lại, Enzo Maresca bắt đầu công việc tại Etihad và thất bại 0-3 trước Arsenal ở Community Shield lập tức phơi bày những câu hỏi về khả năng thích nghi của đội bóng. Rodri cũng đã rời Manchester City, khiến quá trình chuyển giao càng trở nên đáng chú ý.

Tuy vậy, không thể vì một trận đấu mà cho rằng Man Xanh sẽ khởi đầu khó khăn ở vòng 1. Opta vẫn đánh giá họ có 63,3% khả năng giành chiến thắng trước Bournemouth. Đội bóng của Maresca cũng sở hữu một thống kê đáng nể: 4 HLV gần nhất của Man City đều thắng trận đầu tiên dẫn dắt CLB tại Premier League, tính cả những người tạm quyền.

Liverpool cũng đứng trước một mùa giải đặc biệt. Arne Slot đã rời đi và Andoni Iraola được bổ nhiệm, đồng nghĩa nhà cựu vô địch phải bắt đầu lại với một HLV mới. Thử thách của họ ở vòng 1 là Newcastle, đội bóng mới thay HLV theo cách khá sốc, khi Eddie Howe ra đi giữa chừng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa để nhường chỗ cho Matthias Jaissle.

Dù vậy, đây lại là trận đấu mà Opta đánh giá khó đoán nhất vòng mở màn, với xác suất chiến thắng chỉ nghiêng nhẹ chút ít về phía Newcastle. Chích chòe có lợi thế sân nhà nhưng lịch sử lại đứng về phía Liverpool. Họ bất bại 19 trận gần nhất đụng độ Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh và thắng 6/9 lần làm khách vừa qua ở St James' Park.

Đã có 198 bàn thắng được ghi trong các trận đấu giữa Newcastle và Liverpool tại Ngoại hạng Anh, và chỉ cần đôi bên có 2 lần “nổ súng” trong cuộc chạm trán vào Chủ nhật này, đây sẽ là trận đấu thứ ba đạt mốc 200 bàn thắng trong lịch sử giải đấu, sau các trận Liverpool vs Tottenham (211 bàn) và Arsenal vs Tottenham (200).

Chelsea và Man United cũng nằm trong nhóm những đội có tham vọng lật đổ Arsenal. The Blues bắt đầu kỷ nguyên Xabi Alonso bằng một loạt thương vụ mua sắm lớn. Hơn 350 triệu bảng đã đổ ra để đưa về Stamford Bridge những ngôi sao đang lên như Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Valentin Barco hay các gương mặt kỳ cựu như Danny Welbeck và Jordan Henderson.

Chelsea đang có rất nhiều kỳ vọng khi được dẫn dắt bởi HLV Xabi Alonso.

Chelsea đã không thắng trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải gần đây (2 trận hòa, 1 trận thua). Tuy nhiên, Fulham chỉ thắng trận mở màn ở một trong 6 mùa giải gần đây nhất tại Premier League (2 hòa, 3 thua), đó là chiến thắng trước Everton ở mùa giải 2023/24. Vì thế, Opta vẫn nhận định Chelsea sẽ giành chiến thắng, với 48,8% cơ hội so với 26,7% của Fulham trong trận derby London diễn ra lúc 02h00 ngày 25/8.

Man United cũng kỳ vọng vào một màn ra mắt thuận lợi khi gặp Hull City, bởi Quỷ Đỏ từng thắng 22 trận mở màn Premier League, nhiều nhất lịch sử giải đấu, đồng thời chưa từng thua một đội mới lên hạng trong trận ra quân tại các mùa giải Ngoại hạng. Trong khi đó, HLV trưởng của họ, Michael Carrick đã thắng 4 trong 6 lần đối đầu với Hull trên ghế chỉ đạo ở tất cả các đấu trường (1 hòa, 1 thua).

Cuộc đua của những kẻ ngổ ngáo

Nếu nhóm đầu có những đội bóng quen thuộc, khu vực phía sau lại đáng chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều ứng viên có khả năng chen chân vào cuộc đua châu Âu. Tottenham là một trường hợp điển hình. Đội bóng Bắc London đã đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng để hỗ trợ HLV Roberto De Zerbi và họ rất quyết tâm thể hiện hiệu quả của sự đầu tư ấy bằng thắng lợi trước Brentford ở trận ra quân lúc 23h30 ngày thứ Bảy (22/8).

Một trong những cơ sở để Tottenham tự tin là họ không thua trong cả 5 lần làm khách trước Brentford tại Premier League. Nhưng để thắng được Brentford lại là một câu chuyện khác. Brentford đã không thua một trận derby London nào trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước, và hai chiến thắng mở màn gần nhất của họ đều đến từ các đối thủ thủ đô - gặp Arsenal mùa 2021/22 và Crystal Palace mùa 2024/25.

Siêu máy tính Opta dự đoán khả năng chiến thắng của các đội tại vòng 1 Premier League 2026/27.

Aston Villa lại bước vào mùa giải với tâm thế khó đoán hơn. Họ đã chia tay nhiều cầu thủ quan trọng, trong đó có Youri Tielemans và Morgan Rogers, còn Ezri Konsa được cho là sắp gia nhập Arsenal. Những biến động ấy khiến Opta không đánh giá cao Aston Villa trong trận ra quân gặp Brighton.

Aston Villa có một điểm tựa quan trọng: họ chưa từng thua Brighton trong 4 lần đối đầu tại Premier League dưới thời Fabian Hurzeler, với 3 chiến thắng và một trận hòa. Nhưng Brighton cũng có những lý do để lạc quan: họ đã bất bại trong trận mở màn ở 5 mùa giải Premier League gần nhất. Vì thế, đội bóng này được siêu máy tính của Opta dự báo có tới 44,2% cơ hội đánh bại Aston Villa vào tối Chủ nhật, trong khi con số tương ứng của Villa chỉ là 31,4%.

Trong khi đó, Newcastle có thể không được xếp cùng tầng với Arsenal hay Man City, nhưng trận đấu với Liverpool sẽ là bài kiểm tra cho thấy họ có đủ khả năng chen vào cuộc đua ở phía trên hay không. Nếu tân HLV Matthias Jaissle giúp Newcastle phá được chuỗi 19 trận không thắng Liverpool, ông sẽ có một tuyên ngôn rất đáng chú ý ngay trong vòng khai mạc.

Nottingham cũng là một đội đáng theo dõi. Mùa giải 2025/26 họ tụt tới 21 điểm so với mùa giải trước đó, từ 65 xuống 44 điểm, nhưng lại giành 17 điểm trong 10 trận cuối mùa, thành tích chỉ có 4 đội làm tốt hơn. Bên cạnh đà trở lại ấy của Nottingham, HLV Oliver Glasner cũng có một thống kê đủ để tạo niềm tin: ông thắng trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG ở 4 trong 5 CLB trước đây.

Nottingham đã có 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua trong 9 trận giao hữu trước mùa giải, và bước vào trận mở màn Premier League tối thứ Bảy với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Leeds, trong đó có mạch 14 trận bất bại trước đối thủ này tại sân nhà City Ground (7 thắng, 7 hòa). Vì thế, siêu máy tính Opta đang dự báo, Nottingham có tới 43,1 % cơ hội chiến thắng, trong khi Leeds chỉ nhận được 30,9% khả năng ca khúc khải hoàn.