Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga)
(2h30, 16/9, vòng 6 La Liga) Real Madrid được dự báo sẽ giành chiến thắng đậm khi đối đầu Elche.
Laliga | 2h30, 16/9 | Manuel Martínez Valero
Điểm
Dituro
Morente
Sangare
Lomonaco
Chust
Revivo
Aguado
Villar
Lemar
Buonanotte
Nino
Điểm
Courtois
Dumfries
Konate
Huijsen
Carreras
Tchouameni
Valverde
Guler
Bellingham
Vinicius
Mbappe
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"Mồi ngon" khó bỏ lỡ dành cho Real Madrid
Elche vẫn chưa thể hiện màn trình diễn được như kỳ vọng. Họ đã thủng lưới tới 13 bàn sau 5 trận, con số kém cỏi nhất ở La Liga mùa giải hiện tại.
Trong bối cảnh đó, Elche lại phải làm khách trên sân của Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phô diễn sức tấn công đáng sợ. Họ đã có được tới 14 bàn sau 5 vòng đấu. Mbappe với 6 bàn thắng ghi được sau 5 trận dự báo khiến hàng thủ Elche trải qua ngày thi đấu đầy thử thách.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2026 17:51 PM (GMT+7)