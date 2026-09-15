Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga)

Laliga | 2h30, 16/9 | Manuel Martínez Valero Elche 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Elche vs Real Madrid Real Madrid Điểm Dituro Morente Sangare Lomonaco Chust Revivo Aguado Villar Lemar Buonanotte Nino Điểm Courtois Dumfries Konate Huijsen Carreras Tchouameni Valverde Guler Bellingham Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Elche Elche Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dituro, Morente, Sangare, Lomonaco, Chust, Revivo, Aguado, Villar, Lemar, Buonanotte, Nino Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

"Mồi ngon" khó bỏ lỡ dành cho Real Madrid

Elche vẫn chưa thể hiện màn trình diễn được như kỳ vọng. Họ đã thủng lưới tới 13 bàn sau 5 trận, con số kém cỏi nhất ở La Liga mùa giải hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Elche lại phải làm khách trên sân của Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phô diễn sức tấn công đáng sợ. Họ đã có được tới 14 bàn sau 5 vòng đấu. Mbappe với 6 bàn thắng ghi được sau 5 trận dự báo khiến hàng thủ Elche trải qua ngày thi đấu đầy thử thách.