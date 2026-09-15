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Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid

(2h30, 16/9, vòng 6 La Liga) Real Madrid được dự báo sẽ giành chiến thắng đậm khi đối đầu Elche.

  

Laliga | 2h30, 16/9 | Manuel Martínez Valero

Elche
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga) - 1
Dituro, Morente, Sangare, Lomonaco, Chust, Revivo, Aguado, Villar, Lemar, Buonanotte, Nino
Trực tiếp bóng đá Elche - Real Madrid: "Mồi ngon" khó bỏ lỡ (La Liga) - 1
Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

"Mồi ngon" khó bỏ lỡ dành cho Real Madrid

Elche vẫn chưa thể hiện màn trình diễn được như kỳ vọng. Họ đã thủng lưới tới 13 bàn sau 5 trận, con số kém cỏi nhất ở La Liga mùa giải hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Elche lại phải làm khách trên sân của Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phô diễn sức tấn công đáng sợ. Họ đã có được tới 14 bàn sau 5 vòng đấu. Mbappe với 6 bàn thắng ghi được sau 5 trận dự báo khiến hàng thủ Elche trải qua ngày thi đấu đầy thử thách. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 17:51 PM (GMT+7)
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