Messi không chắc dự Gala Quả bóng vàng dù được đề cử

Messi chưa chốt kế hoạch đến London

Theo tờ Mundo Deportivo, Messi sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về việc đến thủ đô nước Anh sau trận đấu tiếp theo của Inter Miami gặp New York Red Bulls, diễn ra vào lúc 4h30 ngày 25/10 (giờ Hà Nội).

Messi chưa chắc chắn tham dự Gala trao giải Quả bóng Vàng 2026

Quỹ thời gian eo hẹp cùng lịch trình di chuyển liên tục đang khiến tiền đạo người Argentina khó sắp xếp kế hoạch. Dù là ứng viên đáng chú ý tại lễ trao giải năm nay và đang giữ kỷ lục 8 lần giành Quả bóng Vàng, Messi vẫn chưa chắc chắn có thể góp mặt tại sự kiện.

Nhận giải thưởng tại Tây Ban Nha trước khi trở lại Mỹ

Hôm nay, thứ Sáu, Messi sẽ nhận Giải thưởng Thể thao Hoàng tử Asturias trong buổi lễ tổ chức tại Nhà hát Campoamor, thành phố Oviedo, Tây Ban Nha.

Sau khi hoàn tất sự kiện, đội trưởng tuyển Argentina sẽ lập tức bay sang Mỹ để hội quân cùng Inter Miami, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với New York Red Bulls.

Trận đấu này không chỉ có ý nghĩa với Inter Miami mà còn đóng vai trò quyết định đối với kế hoạch di chuyển tiếp theo của Messi. Mật độ hoạt động dày đặc buộc siêu sao 39 tuổi phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa nghĩa vụ với CLB và khả năng tham dự một trong những sự kiện danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Messi từng 8 lần đoạt Quả bóng Vàng trong sự nghiệp

Chuyến bay xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa được xác nhận

Sau trận đấu với New York Red Bulls, Messi sẽ quyết định liệu có tiếp tục vượt Đại Tây Dương để đến London dự lễ trao giải Quả bóng Vàng vào thứ Hai hay không. Sự kiện dự kiến diễn ra tại London Palladium, thủ đô nước Anh.

Việc phải di chuyển liên tục giữa Tây Ban Nha, Mỹ và Anh trong khoảng thời gian ngắn là trở ngại lớn đối với kế hoạch của tiền đạo thuộc biên chế CLB Inter Miami. Vì vậy, khả năng Messi xuất hiện tại buổi lễ vẫn chưa thể xác định.

Ban tổ chức vẫn hy vọng kỷ lục gia người Argentina sẽ góp mặt, nhưng câu trả lời cuối cùng nhiều khả năng chỉ được đưa ra sau khi trận đấu tiếp theo của Inter Miami khép lại.