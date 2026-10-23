Real Madrid chấm dứt tẩy chay Quả bóng Vàng, dấy tin đồn Mbappe sẽ thắng

Chỉ còn 3 ngày nữa lễ trao Quả bóng Vàng sẽ diễn ra và thành London đang rất nóng lòng chờ dàn sao bóng đá thế giới đổ bộ xuống thủ đô nước Anh. Không chỉ những ứng cử viên lớn như Harry Kane hay Lamine Yamal, buổi lễ còn có cả sự tham dự của nhiều nam/nữ cầu thủ, HLV khác đã rất thành công trong năm 2026.

"Ai sẽ đoạt QBV?" đang là câu hỏi khán giả rất nóng lòng muốn biết câu trả lời

Và trong một diễn biến đáng chú ý, Real Madrid đã chấm dứt cuộc tẩy chay dành cho giải thưởng này. Sau khi bị hớ vì nghĩ Vinicius sẽ đoạt Quả bóng Vàng năm 2024 nhưng để thua Rodri, Real Madrid năm ngoái đã tẩy chay giải và không cử ai đến, mặc dù thẳng thắn mà nói năm ngoái vắng cầu thủ Real Madrid cũng chẳng ảnh hưởng đến bất cứ thủ tục trao giải nào.

Năm nay sẽ khác, theo báo giới Madrid phái đoán của đội chủ sân Bernabeu sang London sẽ bao gồm Marc Cucurella, Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Yan Diomande và Felicia Schroder. Cucurella, Bellingham, Vinicius và Mbappe được đề cử QBV nam, Courtois cho giải thủ môn hay nhất, Diomande cho giải nam cầu thủ trẻ hay nhất, và Schroder cho giải nữ cầu thủ trẻ hay nhất.

Đang có nhiều đồn đoán xoay quanh thông tin này. Phải chăng sau một thời gian chạy đua, vận động hành lang tích cực trên các phương tiện truyền thông, Mbappe cuối cùng cũng sẽ đoạt giải? Giả thuyết này được dựa trên việc người thắng giải được thông báo trước nên Real Madrid mới chấp nhận đi dự gala.

Mbappe sẽ có mặt tại buổi Gala QBV với hy vọng sẽ lần đầu giật giải

Tuy nhiên đến lúc này tạp chí France Football vẫn khẳng định họ không hề báo trước cho bất cứ một ai, chỉ đúng 2 người biết kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Trong những ngày qua đã xuất hiện những thông tin kiểu như “Kane chụp hình trước để chuẩn bị nhận giải”, “Yamal bay máy bay riêng đến dự lễ để sau lễ là đi ăn mừng”, và giờ là thông tin này về Real.

Thế nên cũng không biết chừng việc Real Madrid bỏ tẩy chay là bởi Mbappe yêu cầu chủ tịch Florentino Perez, bởi Mbappe đến lúc này vẫn tin vào cơ hội của mình, và Perez chiều ý ngôi sao con cưng của mình. Chúng ta sẽ biết rõ sự thật là thế nào khi buổi lễ diễn ra vào thứ Hai tới.