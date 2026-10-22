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Rò rỉ thông tin Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026

Sự kiện: Quả bóng vàng Lamine Yamal Harry Kane

Truyền thông châu Âu rộ tin Harry Kane đã được thông báo về chiến thắng trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026, đồng thời chuẩn bị thực hiện buổi chụp ảnh bí mật tại Munich trước lễ trao giải ở London ngày 26/10.

     

Nếu thông tin chính xác, tiền đạo thuộc biên chế CLB Bayern Munich sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành danh hiệu cao quý này kể từ Michael Owen năm 2001.

Rò rỉ thông tin Harry Kane đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2026

Rò rỉ thông tin Harry Kane đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2026

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich được cho là đã biết kết quả cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 trước lễ trao giải diễn ra vào tuần tới.

Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết đội trưởng tuyển Anh dự kiến thực hiện buổi chụp ảnh chính thức dành cho người chiến thắng ngay trong tuần này.

Tin rò rỉ nhanh chóng gây xôn xao, xuất hiện chỉ vài ngày trước khi tạp chí France Football công bố chủ nhân Quả bóng Vàng.

Nếu được xác nhận, Kane sẽ chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá Anh kể từ lần Michael Owen đăng quang năm 2001.

Buổi chụp ảnh bí mật làm dấy lên tin đồn

Tin đồn lan rộng trên mạng sau khi xuất hiện thông tin cho rằng đội ngũ biên tập của France Football đã lên lịch các cuộc họp sản xuất kín tại Munich.

Theo thông lệ, tạp chí Pháp thường cử ê-kíp nhiếp ảnh cùng các nhà báo cấp cao đến thực hiện buổi chụp ảnh bìa dành cho người chiến thắng trước lễ trao giải được truyền hình trực tiếp. Hoạt động này được tiến hành bí mật nhằm tránh tiết lộ kết quả trước thời điểm công bố chính thức.

Những năm gần đây, một số thông tin rò rỉ liên quan đến công tác hậu cần từng xuất hiện trước lễ trao giải và được cho là đã hé lộ kết quả cuối cùng trước khi người dẫn chương trình mở phong bì trên sân khấu.

Thời điểm xuất hiện tin đồn cũng trùng với giai đoạn chuẩn bị cho lễ trao giải năm nay, dự kiến diễn ra tại London vào thứ Hai, ngày 26/10.

Dù vậy, những thông tin trên vẫn chưa được xác nhận chính thức. Việc xuất hiện tin đồn về buổi chụp ảnh không đồng nghĩa Kane chắc chắn đã giành chiến thắng.

Mbappe và Yamal là những đối thủ lớn của Kane

Mbappe và Yamal là những đối thủ lớn của Kane

Gnabry ủng hộ Kane trong cuộc đua Quả bóng Vàng

Những đồn đoán xuất hiện sau khi Kane nhận được sự ủng hộ công khai từ các đồng đội tại Bayern Munich. Tiền đạo cánh người Đức Serge Gnabry cho rằng Kane đã thể hiện đủ tốt để xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

Gnabry nhấn mạnh hiệu suất ghi bàn ổn định của Kane trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, qua đó khẳng định vị thế của chân sút người Anh trong nhóm những tiền đạo đáng tin cậy nhất lục địa già.

Ở tuổi 33, Kane đã giành Chiếc giày Vàng châu Âu sau khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Bundesliga và Champions League. Thành tích này được xem là một trong những cơ sở quan trọng củng cố cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng của anh.

Trước đó, Kane cũng đề cập đến việc London được chọn làm địa điểm tổ chức lễ trao giải. Tiền đạo Bayern Munich thừa nhận việc trở lại quê nhà mang đến cảm giác đặc biệt, đồng thời có thể trở thành dấu hiệu thuận lợi cho tham vọng chinh phục danh hiệu cá nhân của mình.

Nếu đăng quang, Kane sẽ ghi dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đồng thời đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh cao của cuộc đua Quả bóng Vàng sau hơn hai thập kỷ.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 08:56 AM (GMT+7)
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