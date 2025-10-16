Messi công bố giải đấu mang tên mình, đi tìm "người kế vị"

Siêu sao Lionel Messi vừa khiến thế giới bóng đá bất ngờ khi công bố việc ra mắt Messi Cup, giải đấu trẻ quy tụ những học viện danh giá nhất hành tinh. Sự kiện sẽ diễn ra tại Miami từ ngày 9 đến 14 tháng 12, với mục tiêu phát hiện và thúc đẩy thế hệ cầu thủ tiếp theo – những người mơ ước được nối gót nhà vô địch thế giới.

Giải đấu quy tụ những học viện bóng đá trẻ hàng đầu thế giới

Thông qua một thông điệp trên Instagram, Messi hào hứng chia sẻ: “Cuối cùng tôi cũng có thể nói với các bạn rằng vào tháng 12 này, một giải đấu trẻ đặc biệt sẽ đến với Miami, quy tụ một số câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Sẽ còn có rất nhiều hoạt động khác trong tuần đó. Hy vọng các bạn sẽ thích!".

Messi công bố Messi Cup, giải đấu dành cho lứa tuổi U16

Phiên bản đầu tiên của Messi Cup sẽ có sự góp mặt của tám đội U16: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter Milan, Newell’s Old Boys, Chelsea và Inter Miami. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại cơ sở của Inter Miami, bao gồm Chase Stadium, sân nhà của đội bóng và Trung tâm huấn luyện Florida Blue.

Thể thức thi đấu chia các đội thành hai bảng, mỗi đội được đảm bảo thi đấu ít nhất ba trận trước khi bước vào vòng loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 tại Chase Stadium.

Di sản của Messi và hành trình tìm người kế vị

Với giải đấu này, Lionel Messi không chỉ muốn thúc đẩy tài năng trẻ mà còn mong muốn để lại một di sản bền vững vượt ra ngoài sân cỏ. Messi Cup được kỳ vọng sẽ trở thành nơi truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ trên khắp thế giới, những người khao khát trở thành những ngôi sao tiếp theo của làng bóng đá thế giới.

Sự kiện này thể hiện sợi dây kết nối giữa sự nghiệp huy hoàng của huyền thoại Argentina và chương mới tại Inter Miami, đồng thời củng cố cam kết của siêu sao người Argentina với sự phát triển của bóng đá tại Hoa Kỳ.

Đây cũng là dịp để quy tụ các câu lạc bộ gắn liền với hành trình của Messi, Newell’s Old Boys nơi siêu sao khởi nghiệp, Barcelona nơi anh trở thành huyền thoại, và Inter Miami, bến đỗ hiện tại của cầu thủ này.

Tháng 12 này, Miami sẽ trở thành trung tâm của tài năng trẻ toàn cầu. Và dù số 10 huyền thoại đã giành được mọi danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ, lần này anh sẽ tìm kiếm một điều khác, mới hơn. Đó là phát hiện ra ngôi sao trẻ có thể một ngày nào đó kế vị bản thân trong lịch sử bóng đá.