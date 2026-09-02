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Lionel Messi đã chính thức khép lại hành trình hơn hai thập kỷ với đội tuyển Argentina ở tuổi 39. Từ cậu bé bị đuổi khỏi sân trong ngày ra mắt, qua những thất bại cay đắng và những lần tưởng như buông bỏ, Messi cuối cùng đã trở thành người đội trưởng đưa Argentina trở lại đỉnh cao thế giới.
Thật khó để kể lại lịch sử bóng đá Argentina của thế kỷ XXI mà không nhắc đến Lionel Messi. Hơn 20 năm trước, một cậu bé 18 tuổi bước vào đội tuyển Argentina với ánh mắt của cả đất nước đặt lên vai.
Ngày 17/8/2005, Messi ra mắt trong trận giao hữu với Hungary và chỉ ít phút sau đã bị truất quyền thi đấu. Đó là một khởi đầu vụng về, thậm chí đáng quên, cho một hành trình sau này trở thành huyền thoại. Trận đấu ấy như lời báo hiệu, rằng Messi chưa và cho đến cuối cùng là không bao giờ có một con đường dễ dàng với Argentina.
Sinh ra ở Argentina nhưng Messi lớn lên ở Barcelona, chinh phục châu Âu bằng thứ bóng đá gần như không thể lý giải. Kỳ lạ là mỗi khi trở về khoác áo "Albiceleste", Messi lại phải đối diện với một câu hỏi khắc nghiệt: Tại sao cầu thủ hay nhất thế giới không thể mang vinh quang về cho đất nước?
Argentina đã từng nghi ngờ anh. Người hâm mộ từng so sánh anh với Diego Maradona. Những thất bại ở Copa América 2007, World Cup 2014, Copa América 2015 và Copa América Centenario 2016 biến Messi thành nhân vật vừa được yêu mến vừa bị đòi hỏi đến tàn nhẫn.
Năm 2014, anh đứng rất gần chiếc cúp vàng ở Brazil nhưng thất bại trước Đức trong trận chung kết. Một năm sau, Argentina gục ngã trước Chile ở Copa América. Rồi một lần nữa, cũng trước Chile, trong trận chung kết Copa América Centenario 2016.
Đó là thời điểm Messi bật khóc và tuyên bố giã từ đội tuyển. Nhưng định mệnh chưa cho phép anh kết thúc như vậy.
Nếu Messi rời Argentina sau năm 2016, có lẽ câu chuyện về anh vẫn vĩ đại, nhưng sẽ thiếu mất chương quan trọng nhất: Anh trở lại! Và từ đó, Messi không chỉ chiến đấu để giành danh hiệu. Anh chiến đấu để thay đổi cách người Argentina nhìn về mình.
Copa América 2021 tại Brazil là bước ngoặt. Argentina đánh bại Brazil ngay tại Maracanã, Messi cuối cùng cũng có danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Sau nhiều năm thất vọng, những giọt nước mắt lần này không còn là nước mắt của kẻ thất bại. Đó là nước mắt của sự giải thoát.
Rồi Finalissima 2022. Và chương chói lọi nhất là ở Qatar.
World Cup 2022 chính là chương đẹp nhất trong toàn bộ sự nghiệp quốc tế của Messi. Anh ghi bàn ở mọi vòng đấu loại trực tiếp và lập cú đúp trong trận chung kết với Pháp, trước khi thực hiện thành công quả luân lưu để đưa Argentina lên đỉnh thế giới.
Khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp vàng tại Lusail có lẽ là hình ảnh hoàn hảo nhất để khép lại mọi tranh luận. Maradona có World Cup. Messi cũng có World Cup.
Nhưng điều đặc biệt là Messi phải đi qua một con đường khác: dài hơn, đau đớn hơn và đầy hoài nghi. Anh không được trao chiếc vương miện. Anh phải chiến đấu để giành lấy nó.
Và chính những thất bại trước đó khiến chức vô địch World Cup của Messi trở nên đặc biệt đến vậy.
Ngày Messi chia tay, Argentina mất đi cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất lịch sử. Anh kết thúc hành trình với 207 lần ra sân và 125 bàn thắng. Messi cũng giành hai Copa América, World Cup 2022 và nhiều danh hiệu khác trong màu áo đội tuyển. Nhưng di sản của anh không nằm ở những con số.
Di sản lớn nhất của Messi là việc anh đã biến một đội tuyển từng sống trong hoài niệm về Maradona thành một tập thể có thể tự viết nên lịch sử mới.
Messi từng là người phải gánh Argentina. Sau cùng, anh trở thành người giúp Argentina hiểu rằng bóng đá không phải câu chuyện của một cá nhân. Ở Qatar, Messi không còn là cậu bé cố gắng chứng minh mình có thể thay thế Maradona. Anh là đội trưởng, là thủ lĩnh, người truyền niềm tin cho cả tập thể.
Đó cũng là lý do sự nghiệp quốc tế của Messi có sức nặng đặc biệt. Anh không đơn giản là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất. "Leo" là người đã trải qua gần như mọi cung bậc cảm xúc mà một cầu thủ có thể trải qua với đội tuyển: kỳ vọng, chỉ trích, thất vọng, nước mắt, từ bỏ, trở lại, chiến thắng và cuối cùng là vinh quang.
ĐT Argentina đã không chỉ chứng kiến Messi trưởng thành. Hơn thế, ĐT Argentina đã "trưởng thành" cùng Messi.
Và bây giờ, Messi đã đóng lại cánh cửa đội tuyển.
Ở tuổi 39, anh thừa nhận: “Tôi đã cạn kiệt, không còn gì để trao đi nữa”. Messi cho biết quyết định này khiến anh đau đớn nhưng hiểu rằng thời điểm đã đến, đồng thời nhường chỗ cho thế hệ cầu thủ trẻ. "Leo" cũng tiết lộ bức thư chia tay được viết chỉ hai ngày sau trận chung kết World Cup 2026 và sự ra đi của cha - ông Jorge Messi, càng khiến anh chắc chắn hơn với quyết định ấy.
Đó là một lời chia tay đau đớn nhưng đẹp đẽ. Bởi Messi không ra đi trong sự tuyệt vọng. Anh ra đi sau khi đã có tất cả những gì mình từng khao khát.
Từ cậu bé bị đuổi khỏi sân ở Budapest đến người đội trưởng nâng cao World Cup. Từ những lời chỉ trích đến những tiếng hô “Messi, Messi” vang lên khắp Argentina. Từ bốn trận chung kết thất bại đến những danh hiệu liên tiếp. Một vòng tròn hoàn hảo đã khép lại!
Nhưng nếu Messi đã nói lời chia tay Argentina, câu hỏi tiếp theo sẽ là: bao giờ anh nói lời chia tay bóng đá? Không ai có thể biết chính xác.
Messi vẫn còn thi đấu cho Inter Miami, và hợp đồng hiện tại được cho là kéo dài đến năm 2028. Nhưng ở tuổi 39, việc anh vừa khép lại chương đội tuyển khiến người hâm mộ không thể không nghĩ đến ngày cuối cùng.
Có thể đó là năm 2027. Có thể là 2028. Cũng có thể Messi sẽ tiếp tục khiến tất cả bất ngờ như anh từng làm trong suốt sự nghiệp.
Nhưng chắc chắn một điều: ngày ấy đang đến gần. Và chính vì thế, phần còn lại của sự nghiệp Messi không nên được nhìn bằng sự tiếc nuối, mà bằng lòng biết ơn.
Hãy thưởng thức từng trận đấu cuối cùng của anh. Hãy nhìn thật kỹ từng pha chạm bóng, từng đường chuyền, từng khoảnh khắc Messi cúi đầu rồi bất ngờ tăng tốc. Bởi chúng ta đang chứng kiến những chương cuối của một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 08:50 AM (GMT+7)