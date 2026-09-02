Thật khó để kể lại lịch sử bóng đá Argentina của thế kỷ XXI mà không nhắc đến Lionel Messi. Hơn 20 năm trước, một cậu bé 18 tuổi bước vào đội tuyển Argentina với ánh mắt của cả đất nước đặt lên vai.

Ngày 17/8/2005, Messi ra mắt trong trận giao hữu với Hungary và chỉ ít phút sau đã bị truất quyền thi đấu. Đó là một khởi đầu vụng về, thậm chí đáng quên, cho một hành trình sau này trở thành huyền thoại. Trận đấu ấy như lời báo hiệu, rằng Messi chưa và cho đến cuối cùng là không bao giờ có một con đường dễ dàng với Argentina.

Sinh ra ở Argentina nhưng Messi lớn lên ở Barcelona, chinh phục châu Âu bằng thứ bóng đá gần như không thể lý giải. Kỳ lạ là mỗi khi trở về khoác áo "Albiceleste", Messi lại phải đối diện với một câu hỏi khắc nghiệt: Tại sao cầu thủ hay nhất thế giới không thể mang vinh quang về cho đất nước?

Argentina đã từng nghi ngờ anh. Người hâm mộ từng so sánh anh với Diego Maradona. Những thất bại ở Copa América 2007, World Cup 2014, Copa América 2015 và Copa América Centenario 2016 biến Messi thành nhân vật vừa được yêu mến vừa bị đòi hỏi đến tàn nhẫn.

Năm 2014, anh đứng rất gần chiếc cúp vàng ở Brazil nhưng thất bại trước Đức trong trận chung kết. Một năm sau, Argentina gục ngã trước Chile ở Copa América. Rồi một lần nữa, cũng trước Chile, trong trận chung kết Copa América Centenario 2016.

Đó là thời điểm Messi bật khóc và tuyên bố giã từ đội tuyển. Nhưng định mệnh chưa cho phép anh kết thúc như vậy.