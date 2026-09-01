Nhà báo Anh gây tranh cãi: Messi vừa chia tay ĐT Argentina, tuyên bố Ronaldo vĩ đại nhất

Piers Morgan lập tức lên tiếng sau quyết định của Messi

Piers Morgan, nhà báo nổi tiếng người Anh, đã đưa ra quan điểm về quyết định giã từ đội tuyển Argentina của Lionel Messi được công bố hôm thứ Hai.

Nhà báo Piers Morgan chia sẻ dòng thông điệp gây tranh cãi

Trên tài khoản X, Morgan viết: “Tin nóng: Lionel Messi giã từ đội tuyển quốc gia, sau khi ghi 125 bàn cho Argentina, đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển”.

Tuy nhiên, bình luận tiếp theo của Morgan mới thực sự gây chú ý: “Điều này đã khép lại cuộc tranh luận ai là người hay nhất”.

Vì sao Ronaldo được ca ngợi giỏi hơn?

Nhà báo Piers Morgan viết thêm: “Cristiano Ronaldo đã ghi 146 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, con số cao nhất trong lịch sử bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều này đã khép lại cuộc tranh luận về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử”.

Quan điểm của Morgan nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt bởi ông vốn có mối quan hệ thân thiết với Ronaldo, ngôi sao đang khoác áo Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Việc Morgan lựa chọn tiêu chí số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển để đưa ra kết luận chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra những tranh luận giữa người hâm mộ Messi và Ronaldo. Cuộc đua giữa hai siêu sao đã kéo dài gần hai thập kỷ và chưa bao giờ có một đáp án được tất cả thừa nhận.

Messi đã chia tay ĐT Argentina, Ronaldo thì chưa

Messi khép lại hành trình quốc tế bằng một lời chia tay đầy cảm xúc

Messi công bố quyết định trên tài khoản Instagram chính thức. Siêu sao người Argentina viết: “Sau khoảng thời gian kể từ trận chung kết, và sau rất nhiều suy nghĩ, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng tôi đã quyết định giã từ việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia”.

Messi thừa nhận đây là một quyết định đầy đau đớn và vẫn khiến anh day dứt: “Đó là một quyết định đau đớn và trong sâu thẳm, nó vẫn khiến tôi đau. Nhưng tôi nhận ra rằng thời điểm ấy đã đến. Tôi thề với các bạn rằng tôi luôn cống hiến tất cả những gì mình có, không chỉ trong những năm gần đây khi chúng ta đã đạt được mọi thứ, mà cả trước đó nữa”.

Anh khẳng định mình luôn chiến đấu hết mình vì màu áo Argentina: “Tôi luôn chiến đấu và trao tất cả những gì mình có cho chiếc áo này, để khiến các bạn hạnh phúc và tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá”.

Quyết định của Messi khép lại một hành trình quốc tế đầy thăng trầm. Từ những thất bại đau đớn ở các trận chung kết, những lần bị hoài nghi và thậm chí từng tuyên bố chia tay đội tuyển, Messi cuối cùng đã cùng Argentina chinh phục Copa America và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022.

Dù Piers Morgan tin rằng những con số bàn thắng giúp Ronaldo chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận GOAT (vĩ đại nhất mọi thời đại), di sản của Messi trong màu áo Argentina chắc chắn không thể được đo đếm chỉ bằng thống kê. Với chức vô địch thế giới, Copa America và hàng loạt khoảnh khắc lịch sử, Messi đã để lại một dấu ấn gần như không thể xóa nhòa trong lịch sử bóng đá Argentina.