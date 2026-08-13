"Động cơ vĩnh cửu" Tielemans: Lời giải cho tuyến giữa MU, Messi & Ronaldo cũng phải nể

Tielemans mơ phá kỷ lục của Ronaldo và Messi

Tielemans từng là hiện tượng tại Bỉ khi ra mắt đội một vào năm 2013, ở tuổi 16. Chỉ Lamine Yamal có số lần ra sân tại Champions League đạt hai chữ số khi còn trẻ hơn Tielemans, người đã chạm cột mốc này trước khi bước sang tuổi 17. Ở tuổi 18, Tielemans đã thi đấu hơn 100 trận chuyên nghiệp.

Giờ đây, ở tuổi 29 và đã có 668 lần ra sân trong sự nghiệp, Tielemans đứng trước cơ hội vượt qua Lionel Messi (701 trận), thậm chí có thể xô đổ cột mốc của Cristiano Ronaldo (720 trận) về số lần thi đấu nhiều nhất trước khi bước sang tuổi 30.

Tielemans luôn khao khát thi đấu

Việc trở lại Champions League đồng nghĩa MU sẽ phải thi đấu ít nhất 48 trận trong mùa giải. Con số thực tế nhiều khả năng sẽ nằm ở mức giữa 50 và 60 trận. Vì thế, khi làm khách trước Bournemouth ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải, Tielemans hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục của Messi. Nếu tiến sâu ở các đấu trường cúp, Ronaldo cũng có thể bắt đầu phải lo lắng với Tielemans.

Tielemans không ngừng mỉm cười khi ngồi xuống trò chuyện bên trong khu tập luyện của MU. Có rất nhiều chủ đề được đề cập: cuộc điện thoại đầu tiên với Carrick, sự kết hợp “rất tự nhiên” với Bruno Fernandes và vai trò mà anh kỳ vọng đảm nhận tại sân Old Trafford mùa này.

Động cơ vĩnh cửu

Không ít người có thể nghi ngờ chuyện Tielemans đáp ứng được cường độ thi đấu lên tới hơn 60 trận cho MU hay không. Tielemans vẫn quả quyết: “Có, tôi tự tin. Thực tế, tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi gặp một chút vấn đề trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết và tôi cảm thấy mình đã trở lại với 100% thể trạng.

Rõ ràng, giai đoạn tiền mùa giải là lúc xây dựng nền tảng thể lực cho cả mùa, nhưng đúng vậy, tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng".

Tielemans thẳng thắn một cách đáng quý. 13 năm thi đấu chuyên nghiệp có lẽ đã tạo nên điều đó. Anh không né tránh thực tế rằng mình đã bỏ lỡ 21 trận đấu của Aston Villa mùa trước vì những vấn đề ở mắt cá chân và bắp chân. Anh cũng không che giấu việc đã phải thi đấu tới 62 trận trong mùa giải 2024/25 đầy khắc nghiệt.

Tielemans giúp nâng tầm Aston Villa

Nhưng Tielemans cũng hiểu rõ lối chơi của mình, hiểu cơ thể bản thân và trong khi những người khác có thể vẫn còn hoài nghi. Ngôi sao người Bỉ tin rằng mình vẫn còn rất nhiều năng lượng sau khi ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Tielemans có ánh mắt toát lên sự cứng rắn, phù hợp với cầu thủ khoác áo CLB có tầm vóc lớn như MU. Một đội bóng mà nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, anh có thể đã gia nhập từ năm 2019, thời điểm lần đầu được "Quỷ đỏ" tiếp cận. Đó là khi Tielemans rời Monaco, nhưng cuối cùng lại chuyển tới Leicester.

MU tiếp tục trở lại với thương vụ này vào mùa hè 2022, nhưng cuối cùng lại chiêu mộ Casemiro và Christian Eriksen cho tuyến giữa. Tielemans hoàn toàn có lý do để nghĩ rằng cơ hội đặt chân tới Old Trafford có thể đã trôi qua.

Vậy giờ đây, khi đã có mặt tại MU và được kỳ vọng khỏa lấp khoảng trống Casemiro để lại, anh không hề cảm thấy áp lực: “Không hề, bởi chúng tôi là những cầu thủ khác nhau. Anh ấy có những phẩm chất khác, có con đường sự nghiệp khác với tôi. Tôi chỉ cố gắng là chính mình, phát huy những phẩm chất của bản thân để đóng góp cho đội bóng và tận hưởng quãng thời gian ở đây. Điều đó hoàn toàn không tạo thêm áp lực cho tôi".

Món hời của MU

Với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng, Tielemans được xem là một món hời. Ban lãnh đạo MU tin rằng xét trên giá trị đồng tiền, Tielemans có thể trở thành bản hợp đồng đáng giá nhất Ngoại hạng Anh mùa hè này.

Anh đóng vai trò quan trọng giúp Aston Villa, đội bóng mà Tielemans nói rằng anh “mang ơn cả đời” vì đã giúp mình tìm lại phong độ tốt nhất, đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League tại Istanbul. Đồng thời, tiền vệ người Bỉ cũng đã chứng minh được năng lực tại Ngoại hạng Anh, yếu tố đượcMU đặc biệt coi trọng.

Không chỉ đơn thuần dựa vào những con số, MU đã khao khát cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, 1 “nhạc trưởng” giúp đội bóng kiểm soát thế trận. Theo cách nói của chính Tielemans, đó là triết lý “cảm nhận bóng đá” mà Carrick muốn anh mang tới Old Trafford.

“Ông ấy muốn tôi kiểm soát bóng, muốn pressing theo những cách riêng. Điều đó có thể khác với những gì bạn từng quen, khác với những gì tôi từng trải qua trước đây, nhưng theo tôi, đó đều là những điều hợp lý. Đó đơn giản là cảm nhận bóng đá, và đó là điều tôi đã làm từ khi còn nhỏ ở Anderlecht. Vì vậy, với tôi, không có gì thay đổi”, Tielemans tiết lộ về một trong những cuộc trao đổi chiến thuật đầu tiên với Carrick.

Tielemans có sự đa năng mà MU rất cần

Từng thi đấu ở nhiều vị trí, từ tiền vệ phòng ngự (số 6), tiền vệ con thoi (số 8) cho tới tiền vệ tấn công (số 10), Tielemans tin rằng bản thân có đủ kỹ năng để giúp MU trở lại đỉnh cao: “Tôi chỉ cố gắng đưa bóng lên phía trước nhiều nhất có thể, hoặc chuyền cho Fernandes, hoặc hướng lên tuyến trên, để đưa họ vào những vị trí mà họ có thể thoải mái tấn công, sáng tạo và phát huy phẩm chất của mình.

Tôi đã chơi nhiều vai trò khác nhau trong sự nghiệp. Vì vậy, tôi không bị bó buộc vào một hệ thống hay một vị trí duy nhất. Tôi cố gắng làm một chút mọi thứ.

Đóng vai trò cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công, tôi nghĩ đó là vị trí phù hợp nhất với mình. Tôi chỉ cố gắng là chính mình, và mọi thứ đến một cách tự nhiên.

Tôi không cố gắng chỉ huy hay áp đặt lên bất kỳ ai, bởi chẳng ai thích điều đó cả. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng là chính mình, tự nhiên nhất có thể, rồi tất nhiên những màn trình diễn tốt sẽ giúp những người khác noi theo".

Dẫn dắt đội bóng bằng chính màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất là điều Tielemans đã quá quen thuộc trong 13 năm qua.