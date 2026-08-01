Mbappe hôn đắm đuối bạn gái xinh đẹp trên du thuyền

Sau World Cup 2026, đội trưởng tuyển Pháp đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên người yêu – nữ diễn viên Ester Exposito, trước khi trở lại hội quân cùng Real Madrid, dưới thời Mourinho.

Mbappe đang có kỳ nghỉ cùng bạn gái diễn viên người Tây Ban Nha

Cặp đôi được bắt gặp có nhiều khoảnh khắc tình tứ, hôn nhau say đắm trên du thuyền ngoài khơi đảo Sardinia, Italia. Họ cùng nhau tắm nắng, đùa vui và chèo ván SUB.

Cả 2 có khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ bên nhau

Và trong lúc chèo ván, Mbappe không may để mất thăng bằng khiến cả 2 ngã nhào xuống nước…

Khoảnh khắc Mbappe và bạn gái ngã nhào xuống nước

Mbappe và nữ diễn viên Ester Exposito có mối quan hệ tình cảm từ hồi đầu năm nay. Và cũng vì có tình yêu mà anh chàng Mbappe đã đi học lái xe, hiện có thể chở bạn gái dạo phố Madrid.

Mbappe đang say đắm trong tình yêu với nữ diễn viên 26 tuổi

Mbappe là Vua phá lưới World Cup 2026, với 10 bàn thắng, nhưng dang dở mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới, sau khi Pháp để thua 0-2 Tây Ban Nha ở bán kết.

Ảnh: Backgrid