Mbappe đón sinh nhật 27 tuổi: San bằng kỷ lục của CR7, bất ngờ ăn mừng theo kiểu "Siu"

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo vào sinh nhật

Sinh nhật 27 tuổi của Kylian Mbappe thật sự ý nghĩa khi tiền đạo người Pháp vừa san bằng kỷ lục của thần tượng Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Cụ thể, bàn thắng vào lưới Sevilla là lần thứ 59 tiền đạo người Pháp lập công cho “Kền kền trắng” trong năm 2025.

Mbappe cán mốc 59 bàn trong năm 2025 cho Real Madrid

Thành tích này ngang bằng với kỷ lục của Ronaldo được lập vào năm 2013. Thực tế, Mbappe có không ít cơ hội vượt qua thần tượng của mình trong trận đấu này. Tuy nhiên, số 10 của Real Madrid dường như bị tâm lý nên những pha dứt điểm thường không chính xác.

Tưởng như Mbappe không thể cân bằng kỷ lục của CR7, bất ngờ lại tới. Rodrygo mang về quả phạt đền ở phút 86 sau pha đi bóng lắt léo. Mbappe được giao trọng trách đá phạt đền và không mắc sai lầm nào. Đó là bàn thắng thứ 18 của tiền đạo người Pháp tại La Liga 2025/26. Nếu tính mọi đấu trường, Mbappe đã có 29 bàn sau 24 trận.

Dành tặng màn ăn mừng cho thần tượng

Trả lời phỏng vấn sau trận, Mbappe không giấu nổi sự vui mừng. “Hôm nay là ngày rất đặc biệt bởi đây là sinh nhật tôi. Tôi luôn nói rằng tôi mơ một ngày nào đó, tôi được chơi cho Real Madrid trong sinh nhật và hôm nay đã trở thành hiện thực.

Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc năm 2025 với một kết quả tích cực. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân đã làm được như Ronaldo. Anh ấy là thần tượng của tôi và là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Real Madrid. Đó là điều cực kỳ vinh dự với bản thân tôi”.

Với bàn thắng đặc biệt này, Mbappe quyết định từ bỏ kiểu ăn mừng khoanh tay kiểu “ninja rùa” của bản thân để làm động tác “Siu” giống đàn anh. “Đây là một niềm vinh dự đối với tôi nên tôi muốn nhận được sự chú ý từ Ronaldo. Anh ấy vẫn luôn tốt bụng với tôi và luôn kể cho tôi nghe về Madrid.

Tôi hạnh phúc vì có thể ghi được nhiều bàn như vậy cho Real Madrid. Màn ăn mừng ấy, tất nhiên rồi, là để dành tặng cho Ronaldo”.