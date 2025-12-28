Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Máy săn bàn" Ronaldo cán mốc 1.300 trận: Lại lập cú đúp, 40 năm vẫn chạy tốt

Sự kiện: Cristiano Ronaldo

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp trong lần ra sân thứ 1.300 qua đó giúp Al Nassr thắng trận.

2 bàn thắng của Ronaldo trong ngày cán mốc 1.300 trận

Ronaldo suýt có hat-trick cho Al Nassr

Trong ngày Saudi Pro League trở lại, siêu sao Cristiano Ronaldo lại tiếp tục tỏa sáng. Số 7 của Al Nassr lập cúp đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước Al Okhdood qua đó tiếp tục giữ vững thành tích bất bại và ngôi đầu tại giải đấu. 

Ronaldo lập cú đúp cho Al Nassr

Ronaldo lập cú đúp cho Al Nassr

Cả hai bàn thắng của CR7 đều tới từ những pha đệm bóng cận thành. Dù sắp bước sang tuổi 41 nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy kỹ năng cũng như tư duy cực kỳ nhạy bén. Bàn thắng đầu tiên có thể đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó khi cầu thủ đá phạt góc cố tình đá vào góc gần cho đồng đội băng vào đánh đầu nối.

Bóng đi ngang khung thành và Ronaldo đủ nhanh để tiếp cận trái bóng. Trong khi đó, bàn thắng thứ hai cho thấy kỹ năng của CR7 chưa hề mai một với cú đá gót điệu nghệ khi bị kẹp giữa hai hậu vệ đối thủ ở cự ly gần. Đáng nhẽ Ronaldo đã có hat-trick trong trận đấu này nhưng bàn thắng thứ ba của cầu thủ này không được công nhận do đồng đội đã mắc lỗi việt vị trước đó. 

Hai cột mốc lịch sử của CR7

Hơi tiếc cho Ronaldo bởi trận đấu này rất có ý nghĩa với siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo thống kê, CR7 đã chính thức cán mốc 1.300 trận chuyên nghiệp, xếp thứ ba trong lịch sử. Đây có thể nói là thành tích vô tiền khoáng hậu bởi trong 6 cầu thủ thi đấu nhiều nhất, một mình Ronaldo không phải là thủ môn!

Ronaldo chính thức cán mốc 1.300 trận chuyên nghiệp, cao thứ ba lịch sử

Ronaldo chính thức cán mốc 1.300 trận chuyên nghiệp, cao thứ ba lịch sử

Sau 1.300 trận, Ronaldo đã có được 956 bàn, 260 kiến tạo, thắng 859 trận, hòa 240 trận và 201 lần thất bại. Siêu sao người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu ghi được 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và chỉ còn cách ước mơ đúng 46 bàn thắng.

Cú đúp vào lưới Al Okhdood cũng giúp Ronaldo có năm thứ 14 liên tiếp ghi được ít nhất 40 bàn trong một năm dương lịch. Năm 2025, thành tích của CR7 tụt xuống còn 41 bàn thắng, ít hơn 2 bàn so với năm 2024, và ít hơn 13 bàn so với năm 2023. 

Ronaldo có năm thứ 14 liên tiếp ghi được ít nhất 40 bàn/trận

Ronaldo có năm thứ 14 liên tiếp ghi được ít nhất 40 bàn/trận

Tuổi tác rõ ràng là ảnh hưởng không nhỏ tới Ronaldo nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện đam mê cháy bóng với trái bóng tròn. Người ta thường ví Ronaldo là "cỗ máy săn bàn" và quả thật cỗ máy ấy "40 năm vẫn chạy tốt".  

Video bóng đá Al Nassr - Al Okhdood: Ronaldo tỏa sáng rực rỡ (Saudi Pro League)
Video bóng đá Al Nassr - Al Okhdood: Ronaldo tỏa sáng rực rỡ (Saudi Pro League)

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr thắng trận trong ngày Saudi Pro League trở lại.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 03:12 AM (GMT+7)
