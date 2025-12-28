Video bóng đá Al Nassr - Al Okhdood: Ronaldo tỏa sáng rực rỡ (Saudi Pro League)

Al Nassr tiếp đón Al Okhdood trên sân sân ở vòng 11 Saudi Pro League. Đội khách suýt nữa gây bất ngờ ở phút thứ 2 nhưng lại không tận dụng được. Những phút tiếp theo, Al Nassr tấn công mạnh mẽ nhưng Ronaldo cùng các đồng đội lại liên tục bỏ lỡ.

Ronaldo mở tỉ số cho Al Nassr

Đội khách tấn công không nhiều nhưng thủ thành Nawaf cũng phải vất vả cứu thua. Sau nhiều nỗ lực, Al Nassr cuối cùng cũng có bàn mở tỉ số ở phút 31. Người lập công không ai khác chính là Ronaldo với pha băng vào đệm bóng cận thành.

Bàn thắng này giúp Al Nassr giải tỏa tâm lý và họ tiếp tục gia tăng sức ép. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, Ronaldo hoàn thành cú đúp với pha dứt điểm điệu nghệ trong vòng cấm sau đường căng ngang của đồng đội.

Sang hiệp hai, Al Nassr vẫn giữ vững áp lực. Phút 66, Ronaldo làm rung lưới đối thủ lần thứ ba. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng này sau khi được tổ VAR tư vấn. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với 2 bàn thắng, bất ngờ lại tới.

Phút 90+4, Al Nassr phản công nhanh và Joao Felix đã có pha xử lý cực kỳ tinh tế và nhẹ nhàng ấn định tỉ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Tỉ số chung cuộc: Al Nassr 3-0 Al Okhdood (H1: 2-0)

Ghi bàn: Ronaldo 31', 45+3', Felix 90+4'

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Al Aqidi, Al Ghannam, Martinez, Al Amri, Boushal, Wesley, Angelo, Brozovic, Coman, Ronaldo, Felix

Al Okhdood: Portugal, Hawsawi, Gul, Al Rubaie, Al Salem, Borrell, Petros, Pedroza, Ashi, Narey, Ince