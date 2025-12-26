Ronaldo được dự đoán sẽ còn đình đám hơn Messi nếu sang giải Mỹ

⭐ Ronaldo và Messi: Hai con đường, hai lựa chọn

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của hai biểu tượng vĩ đại nhất bóng đá đương đại. Cristiano Ronaldo rời châu Âu sau khi chia tay MU, chấp nhận lời đề nghị từ Al Nassr để trở thành gương mặt đại diện cho làn sóng bóng đá tại Saudi Arabia.

Ronaldo và Messi tiếp tục gây chú ý dù đã rời châu Âu

Trong khi đó, Lionel Messi cũng khép lại hành trình với PSG và gây bất ngờ khi không ở lại châu Âu hay theo chân Ronaldo sang Trung Đông. Thay vào đó, siêu sao người Argentina chọn MLS, tái hợp David Beckham tại Inter Miami, quyết định mang tính lịch sử với bóng đá Mỹ.

Kể từ đó, cả hai tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng. Ronaldo thống trị truyền thông Saudi Arabia, còn Messi trở thành trung tâm của thương hiệu MLS, dù giải đấu này cũng đã có thêm những gương mặt nổi bật khác như Son Heung Min hay Thomas Muller.

🔥 "Ronaldo sẽ đình đám hơn Messi ở MLS"

Theo Brek Shea, cựu cầu thủ Inter Miami và đội tuyển Mỹ, MLS đã bỏ lỡ cơ hội vàng khi không có Cristiano Ronaldo. Shea cho rằng CR7 có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn Messi nếu chơi bóng tại Mỹ.

Shea nhấn mạnh sự khác biệt nằm ở cá tính ngoài sân cỏ. "Ronaldo hướng ngoại, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, thường xuyên xuất hiện trước truyền thông và sẵn sàng tạo hiệu ứng toàn cầu. Trong khi đó, Messi rất trầm lặng, kín tiếng và ít tương tác công chúng", Shea đánh giá.

“Tôi không nói về chuyên môn, mà là tầm ảnh hưởng. Chỉ riêng việc trả lời phỏng vấn, xuất hiện trước công chúng cũng đủ giúp Ronaldo tạo ra sức lan tỏa lớn hơn ở MLS”.

🏟️ Messi và Ronaldo chung đội, tại sao không?

Vậy nếu Messi và Ronaldo cùng chung CLB Inter Miami? Shea cho rằng điều đó sẽ là một "giấc mơ", khi 2 cầu thủ vĩ đại có thể làm điều họ chưa từng làm, đó là giúp nhau ghi bàn.

"Thử tưởng tượng xem nếu Messi và Ronaldo cùng đá cho Inter Miami? Quá tuyệt vời, họ sẽ khiến mỗi trận đấu như một sự kiện Hollywood. Miami là một thành phố tuyệt hảo và tôi nghĩ Ronaldo sẽ thích đến đây", Shea nói.

"Nhưng ngược lại, cũng sẽ rất hay nếu chúng ta lại được chứng kiến Messi và Ronaldo đối đầu nhau. Nói đến Hollywood, Ronaldo đến Los Angeles thi đấu sẽ rất thú vị, anh ấy sẽ khác miền và chỉ có thể gặp Messi ở playoff nếu vào chung kết. Hơn nữa Los Angeles là thành phố dành cho các siêu sao, Ronaldo sẽ thích nơi đó".