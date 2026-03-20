Senegal đưa cúp vô địch CAN đến doanh trại quân đội, thách Liên đoàn châu Phi đến lấy

“Tranh cãi” là từ chưa tả đủ về sự căng thẳng giữa LĐBĐ châu Phi (CAF) và Morocco với Senegal, sau khi CAF tuyên bố xử thua Senegal trong trận chung kết CAN 2025 và Morocco trở thành nhà vô địch. Senegal đã thắng ở hiệp phụ trận đấu đó, nhưng trước khi hết 90 phút họ đã có hành động bỏ ra khỏi sân để phản ứng một quả penalty Morocco được hưởng.

ĐT Senegal đã đăng quang CAN 2025 nhưng giờ lại bị xử thua và bị yêu cầu trả lại cúp vô địch

Việc CAF xử thắng cho Morocco còn tiếp tục gây thêm bức xúc cho dư luận quốc tế, khi trong trận chung kết đã có một loạt hành động phá rối đến từ phía Morocco (chủ nhà) đối với ĐT Senegal, từ ý định cướp giật khăn của thủ môn Edouard Mendy cho tới chiếu laser vào mặt các cầu thủ Senegal. Nhưng đáng nói là dù CAF ban đầu ban hành các án phạt liên quan đến những hành động này, đa số các án phạt đó đã được giảm nhẹ.

Không chỉ LĐBĐ Senegal, việc này đã kéo cả chính phủ của quốc gia này vào cuộc và họ đang yêu cầu một cuộc điều tra tham nhũng dành cho CAF. Trong khi đó, các cầu thủ của đội tuyển Senegal đều tuyên bố họ vô địch một cách xứng đáng, và sẽ không đời nào trao trả lại những chiếc huy chương đã được trao lên cổ họ trong giây phút đăng quang hồi tháng 1 vừa qua.

Nói đến đăng quang, mới đây HLV trưởng Pape Thiaw của ĐT Senegal đã có nước đi đầy thách thức dành cho CAF. Ông đã mang cúp vô địch CAN 2025 đến một doanh trại quân đội và giờ chiếc cúp sẽ được bảo vệ bởi các binh sĩ Senegal.

Cúp vô địch CAN 2025 đã được HLV Pape Thiaw mang đến một doanh trại quân đội để bảo vệ

HLV Thiaw đã chụp ảnh chiếc cúp cùng anh em binh lính và theo báo chí địa phương, sĩ quan chỉ huy đã bố trí cúp được đặt ở chính giữa doanh trại với một đội cảnh vệ thường trực để người ngoài không ai có thể đưa cúp đi khi chưa có sự cho phép của cấp trên. Hiện chưa rõ hành động này là do HLV Thiaw và LĐBĐ Senegal tự nghĩ ra, hay có sự gợi ý từ chính phủ.

Hiện đơn kháng án của LĐBĐ Senegal dành cho án phạt của CAF sắp được đệ trình lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Họ cũng tỏ ra không ngán với khả năng CAF đe dọa loại Senegal khỏi các giải đấu nếu không trả cúp, rằng CAF cũng sẽ bị kiện ngược lên FIFA và CAS nếu làm vậy.