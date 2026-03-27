Man City thấp thỏm vì án phạt trừ 60 điểm, loạn thời điểm ra phán quyết

Loạn thời điểm ra phán quyết vụ Man City

Gần một năm rưỡi trước, phiên điều trần kéo dài 12 tuần giữa các luật sư của Man City và Premier League đã diễn ra, nhưng đến nay toàn bộ giới bóng đá vẫn đang chờ kết quả cuối cùng. Đội chủ sân Etihad bị cáo buộc vi phạm 115 quy định tài chính, dù con số thực tế được cho là gần 130 nhưng CLB này kiên quyết phủ nhận mọi sai phạm.

Sân Etihad có thể trải qua những ngày đen tối nếu bị trừ 60 điểm

Tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng, một loạt hình phạt đã được đề xuất, trong đó gợi ý mới nhất là trừ 60 điểm. Man City đã phần nào thấy trước hậu quả có thể xảy ra khi Chelsea bị phạt 10 triệu bảng dù đã hợp tác với quá trình điều tra.

Gần đây có nhiều thông tin trái chiều về thời điểm có thể đưa ra phán quyết: một số cho rằng sẽ vào dịp Lễ Phục Sinh (khoảng đầu tháng 4) hoặc mùa hè, trong khi những nguồn khác lại nói chưa có cập nhật nào về mốc thời gian cụ thể.

Vào giữa tháng 3, The Athletic đưa tin rằng các nguồn giấu tên từ cả hai phía đều chưa nhận được cập nhật nào từ hội đồng độc lập về thời gian đưa ra quyết định.Tuy nhiên, nhà báo Miguel Delaney của The Independent tiết lộ hồi đầu tuần này trên podcast “Libero” rằng thông tin mới nhất của ông cho thấy kết quả có thể được công bố vào dịp Lễ Phục Sinh, nhưng hiện tại lại quay về mốc thời gian là vào mùa hè.

Vụ việc tương tự của Chelsea

Cũng bị cáo buộc vi phạm Luật Công bằng tài chính giống như Man City, Chelsea đã nhận án phạt hơn 10 triệu bảng và bị cấm chuyển nhượng treo 1 năm từ UEFA. Mặc dù ban lãnh đạo mới của “The Blues” đã hết sức hợp tác nhằm giảm nhẹ án phạt.

Hiện tại, Chelsea còn bị một số đội tại Ngoại hạng Anh yêu cầu trừ điểm giống như án phạt dành cho Nottingham Forest, Everton hay Leicester City trước đó. Một điểm đáng chú ý là ban tổ chức Ngoại hạng Anh đánh giá rất cao tinh thần hợp tác của Chelsea, trái ngược hẳn với thái độ của Man City. Một phần thông báo nêu rõ:

“Khi xem xét hình phạt phù hợp, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh ghi nhận việc CLB chủ động tự báo cáo, thừa nhận vi phạm và hợp tác đặc biệt trong suốt quá trình điều tra là những yếu tố giảm nhẹ quan trọng”. Điều này đồng nghĩa với việc một khi án phạt được đưa ra, khả năng Man City được xem xét giảm nhẹ án phạt là khá thấp.

Man City có thể bị trừ 60 điểm

Theo một số nguồn tin, Man City có thể bị trừ tới 60 điểm nếu như bị kết luận có tội và đó chỉ là một trong những hình phạt áp dụng lên đội bóng này. Đa phần đều cho rằng Man City khó lòng thoát án phạt nhưng vấn đề là bao giờ bản án cuối cùng mới được đưa ra.

Nếu đưa ra ở thời điểm này, Man City chắc chắn bị rớt hạng luôn khi còn đúng 1 điểm.Trong khi đó nếu án phạt tới vào mùa sau, Man City sẽ có nhiều lợi thế trong việc mua bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cựu thủ quân của Man City, Richard Dunn tỏ ra khó chịu với việc án phạt lơ lửng trên đầu mà không biết bao giờ sẽ xảy ra.

“Chuyện này đã trở nên vô lý rồi, vì nó kéo dài quá lâu. Họ hẳn đã đi đến kết luận từ lâu, vậy mà việc công bố kết quả lại mất quá nhiều thời gian là điều khó hiểu. Nó làm suy yếu cả giải đấu nếu họ đưa ra quyết định vào thời điểm này của mùa giải, khi cuộc đua vô địch đang rất hấp dẫn trong vài tháng tới.

Nếu họ công bố và bắt đầu đưa ra quyết định lúc này, họ đang tự làm hỏng chính giải đấu của mình. Tốt hơn hết nên để đến mùa hè, khi họ có thể tính toán hướng đi tiếp theo thay vì xử lý hồi tố”.