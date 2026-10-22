MU nhận tin dữ về Sesko, nguy cơ mất tiền đạo chủ lực đến năm 2027

🔴 Sesko đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn

Theo The Sun, MU đang lo ngại Sesko có thể phải ngồi ngoài đến đầu năm sau sau khi quá trình hồi phục chấn thương không diễn ra như kỳ vọng. Tiền đạo 23 tuổi đã vắng mặt khoảng 5 tuần vì một vấn đề thể lực riêng, không phải chấn thương ống chân từng ảnh hưởng đến anh trong thời gian dài trước đó.

Benjamin Sesko có nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương

Các cuộc kiểm tra tại trung tâm huấn luyện Carrington khiến đội bóng thành Manchester lo ngại Sesko có thể phải nghỉ thêm tới 4 tháng. Dù vậy, những nguồn tin thân cận với cầu thủ này vẫn hy vọng thời gian vắng mặt không kéo dài đến tháng 2/2027.

Đây là thông tin đáng lo với MU, bởi Sesko được kỳ vọng trở thành trung phong chủ lực sau khi gia nhập đội bóng. Tiền đạo người Slovenia đã ghi 12 bàn tại Premier League trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, nhưng chiến dịch hiện tại đang bị gián đoạn bởi vấn đề thể lực.

Điều đáng chú ý là Man Utd vẫn chưa có kết luận cuối cùng về thời gian Sesko phải nghỉ thi đấu. Vì thế, khả năng tiền đạo này vắng mặt đến đầu năm 2027 hiện mới dừng ở mức lo ngại, chưa phải mốc thời gian được đội bóng xác nhận chính thức.

⚠️ MU có thể phải mua thêm tiền đạo vào mùa đông

Tình hình của Sesko có nguy cơ buộc Man Utd phải tìm kiếm một chân sút mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng đã không bổ sung tiền đạo dự phòng ở mùa hè vừa qua do không thể thanh lý Joshua Zirkzee.

Joshua Zirkzee chưa có nhiều cơ hội ra sân dưới thời HLV Michael Carrick

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Everton từng liên hệ hỏi mua Zirkzee, nhưng MU đã chặn thương vụ này vì ưu tiên duy trì quân số đội hình. Dù vậy, tiền đạo người Hà Lan chưa có nhiều cơ hội thể hiện khi mới đá chính 1 trận trong tổng số 27 trận dưới thời HLV Michael Carrick.

Ban đầu, Matheus Cunha được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo cắm trong mùa giải này, trước khi nhường chỗ cho Bryan Mbeumo. Cầu thủ người Cameroon hiện là một trong hai chân sút ghi nhiều bàn nhất của Man Utd mùa này, với 4 pha lập công.

Mbeumo cũng từng ghi 5 bàn khi được Carrick sử dụng ở vị trí trung phong trong mùa giải trước. Khả năng đảm nhiệm vai trò này có thể giúp MU có thêm phương án trong thời gian Sesko vắng mặt.

Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã chi tổng cộng 108,5 triệu bảng để chiêu mộ Zirkzee và Rasmus Hojlund trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp, rồi tiếp tục bỏ ra 73,62 triệu bảng để đưa Sesko về đội bóng vào năm ngoái.

Napoli đã buộc phải mua đứt Hojlund với giá 38 triệu bảng sau một mùa giải mượn tiền đạo này. Trong khi đó, MU dự định tìm cách bán Zirkzee để thu hồi một phần chi phí vào năm tới.

🗣️ Carrick chờ kết quả kiểm tra của Sesko

HLV Michael Carrick thừa nhận Man Utd đang chờ thêm thông tin để xác định chính xác thời điểm Sesko có thể trở lại. Nhà cầm quân người Anh cho biết đội bóng hy vọng sớm có được bức tranh rõ ràng hơn sau quá trình đánh giá tình trạng của tiền đạo này.

“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có được thông tin rõ ràng. Tôi không cố tình trì hoãn việc này. Hy vọng lần tới chúng tôi trao đổi, có thể không phải ngày mai nhưng vào cuối tuần, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn một chút. Hiện có một số công việc đang được tiến hành, vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem kết quả thế nào”, Carrick chia sẻ.

Phát biểu trên cho thấy MU vẫn đang theo dõi sát tình hình của Sesko và chưa thể đưa ra lịch trở lại cụ thể. Trong bối cảnh đội bóng cần duy trì sự ổn định trên hàng công, việc thiếu vắng một trung phong được đầu tư lớn khiến ban huấn luyện phải tìm phương án ứng phó.