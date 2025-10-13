Maguire chê đãi ngộ 500.000 bảng/tuần của đội Ronaldo, ra điều kiện ở lại MU

Harry Maguire đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi hợp đồng với MU hết hạn vào tháng 6/2026. Theo thông tin được tiết lộ gần đây, trung vệ 32 tuổi đã lọt vào tầm ngắm 2 CLB hàng đầu Saudi Arabia là Al Ettifaq và Al Nassr, đội bóng chủ quản của Cristiano Ronaldo.

Sức hút từ Al Nassr và mức đãi ngộ 500.000 bảng/tuần không đủ hấp dẫn Maguire

Nếu đồng ý sang Trung Đông thi đấu, cầu thủ người Anh có thể nhận mức đãi ngộ lên tới 500.000 bảng mỗi tuần – con số rất lớn trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, Maguire vẫn ưu tiên ở lại Old Trafford, với điều kiện anh được đội bóng gia hạn hợp đồng và đảm bảo vai trò quan trọng trong đội hình.

Nguồn tin cho biết, MU đang cân nhắc khả năng đề nghị gia hạn với Maguire. Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong vài tuần tới. Tuy nhiên, trung vệ người Anh sẽ chỉ đồng ý nếu các điều khoản thực sự phù hợp và đảm bảo tương lai của anh.

Việc chuyển tới Saudi Arabia có thể khiến cơ hội tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Anh của Maguire bị ảnh hưởng – bất kể HLV trưởng"Tam sư" có còn là Thomas Tuchel sau Euro 2024 hay một người khác. Do đó, Maguire muốn duy trì sự nghiệp quốc tế bằng cách tiếp tục thi đấu tại môi trường đỉnh cao châu Âu.

Lý tưởng nhất, ngôi sao 32 tuổi mong muốn gắn bó trọn vẹn phần còn lại sự nghiệp ở MU. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rõ rằng hợp đồng sắp tới sẽ là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong đời cầu thủ, vì vậy mọi điều khoản cần phải thật hợp lý.

Trước đó, vào mùa hè năm ngoái, MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn một năm trong hợp đồng của Maguire mà không cần sự đồng thuận từ phía cầu thủ. Chính vì vậy, lần này, Maguire muốn có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn tương lai.