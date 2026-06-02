Becamex TP.HCM: 4 lần thay "ghế nóng" và câu chuyện thay đổi quan trọng hơn trụ hạng

Becamex TP.HCM - Thay đổi quan trọng hơn trụ hạng

Vào đầu mùa giải, không ai nghĩ Becamex TP.HCM, đội bóng từng được gọi là "Chelsea Việt Nam" một thời do bạo chi, từng 4 lần vô địch V. League, lại phải vật lộn để “sinh tồn” ở V.League thế này. Không phải thiếu tiền như những SLNA, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... mà đội bóng này vẫn có tiền để mua sắm cầu thủ như ai, vẫn có tiền để thưởng cho mỗi trận thắng 500 triệu đồng... Nhưng càng thi đấu, Becamex TP.HCM càng sa sút.

Trong 9 trận liên tục gần đây nhất, Becamex TP.HCM hòa 3, thua 6. Hiện tại đội bóng từng là “Chelsea Việt Nam” đang đứng bét bảng với 21 điểm. “Còn thở còn chiến đấu”, cơ hội vẫn chưa hết với “đội bóng đất Thủ”, nếu nỗ lực, nếu may mắn, họ vẫn có thể trụ hạng thành công.

Becamex TP.HCM đang ở vào thế nguy hiểm. Ảnh: Becamex TP.HCM.

Nhưng chúng ta sẽ không bàn tới việc trong điều kiện cụ thể nào thì Becamex TP.HCM được trụ hạng ở bài viết này. Chúng ta sẽ nói về vì sao, một đội bóng giàu thành tích, một đội bóng từng là niềm tự hào của rất nhiều lứa cổ động viên, một đội bóng mà lực lượng đủ mạnh để khi bước vào mùa giải, họ đề ra mục tiêu lọt vào Top 3 của V.League, một đội bóng không thiếu tiền, lại phải khốn khổ vật lộn để “sinh tồn” ở giải đấu này như vậy?

Khi được hỏi về lý do Becamex TP.HCM thi đấu tồi tệ như vậy, chính người trong cuộc cũng không có được câu trả lời. Còn người ngoài chỉ thấy được hiện trạng là đội bóng mất đi sức hút, mất đi khát vọng chiến thắng. Những biểu tượng, những cầu thủ nội binh chất lượng ra đi. Dù có tiền, nhưng các tác vụ chuyển nhượng không hiệu quả khi mang về những cầu thủ ngoại kém chất lượng, vụng về, thi đấu thiếu sức sống ...

Chúng ta đều hình dung rằng, trong hoàn cảnh này, hẳn mọi cổ động viên Becamex TP.HCM đều đang cầu mong cho đội bóng của họ giành chiến thắng ở trận cuối cùng, trong khi các đối thủ canh tranh suất trụ hạng của họ sẽ xẩy chân, thất bại, họ sẽ “vượt cạn” thành công, tiếp tục được thi đấu ở V.League, giải đấu đỉnh cao quốc gia… Nhưng thật bất ngờ, thái độ của cổ động viên Becamex TP.HCM lại không hoàn toàn như vậy.

Trên các trang, nhóm cổ động viên đội bóng “đất Thủ”, bên cạnh những ý kiến mong muốn trụ hạng thành công, nhiều người lại muốn đội bóng của họ xuống hạng, họ cho rằng như vậy, đội bóng của họ mới có cơ hội để “đập đi, làm lại từ đầu”. Có những ý kiến thẳng thắn chỉ ra đích danh các cá nhân trong Ban lãnh đạo đội bóng chịu trách nhiệm cho thành tích tệ hại này… Nhưng các cổ động viên này cũng giống chúng ta, chỉ là người ngoài cuộc, chúng ta không có cơ sở để kết luận, chúng ta chỉ có thể tham khảo, so sánh và suy luận từ những diễn biến thực tế mà thôi.

Chúng ta sẽ tham khảo một đội bóng có một giai đoạn sa sút với diễn biến nội tại khá giống với Becamex TP.HCM hiện nay, đó là CLB CAHN. Sau khi vô địch V.League năm 2023, CLB CAHN tràn đầy tham vọng, họ không tiếc tiền, đưa về Thủ đô những cầu thủ chất lượng với những bản hợp đồng đắt giá. Nhưng chỉ trong khoảng 16 tháng, thời ông Trần Tiến Đại làm Giám đốc Kỹ thuật, (từ đầu mùa 2023 đến khi Polking tới), CLB CAHN đã thay tới 5–6 đời HLV trưởng khác nhau. Trong số đó, ông Trần Tiến Đại là người giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật, sau khi sa thải HLV mà chưa có HLV mới, ông làm HLV tạm quyền. Trong quãng thời gian đó, với cả “dàn sao” trong đội hình, CLB CAHN thi đấu đì đẹt. Mọi sự chỉ được cải thiện, về đúng với quỹ đạo và có kết quả xứng đáng với đội bóng này khi có những thay đổi ở thượng tầng và HLV Polking được đưa về.

Như đã nói ở trên, Becamex TP.HCM đầy tự tin khi bước vào mùa giải, họ có lực lượng đủ tốt, có đủ tiềm lực tài chính để mua sắm cầu thủ, dùng hết hạn mức số lượng cầu thủ ngoại tối đa theo quy định của V.League, chi thưởng 500 triệu cho 1 trận thắng... Nhưng giống với CLB CAHN, trong 1 mùa giải, Becamex TP.HCM đã thay tới 4 HLV, và Giám đốc Kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh cũng đôi lần làm HLV tạm quyền.

Ta không bàn việc Giám đốc Kỹ thuật can thiệp vào chuyên môn của HLV trưởng đội bóng thế nào, họ luôn tham gia chuyên môn, họ có trách nhiệm làm vậy, chỉ khác ở mức độ can thiệp mà thôi, vì như đã nói ở trên, chúng ta là người ngoài, và chỉ “nghe kể”. Nhưng việc đội bóng có đủ mọi điều kiện kể cả tiền bạc, mà kết quả thi đấu kém, tinh thần thi đấu tồi, tràn ngập các tin đồn về mất đoàn kết nội bộ, thay HLV xoành xoạch, thì đó là vấn đề của thượng tầng đội bóng.

Trụ hạng hay xuống hạng có lẽ không phải là điều quan trọng nhất với Becamex TP.HCM trong hoàn cảnh này. Bởi lẽ nếu có trụ được hạng mà không thay đổi, đội bóng đầy kiêu hãnh này sẽ lại tiếp tục vật lộn để sinh tồn như một đội bóng hạng bét ở V.League mà thôi.