Khó cho các đội bóng, khó cho cả thầy Park

Các đội bóng dự AFC Cup gặp thiệt thòi Các CLB Việt Nam thi đấu ở AFC Cup mùa này là CLB TP Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh cũng phải điều chỉnh lịch. Hai đội bóng này phải thi đấu sân khách trước thay vì sân nhà ở AFC Cup do Liên đoàn bóng đá châu Á lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus Corona. Trận đấu lượt đi giữa CLB TP Hồ Chí Minh và Yangon United (Myanmar) sẽ diễn ra vào ngày 11-2-2020 tại SVĐ Thuwunna, Yangoo (Myanmar) thay vì tại SVĐ Thống Nhất như lịch đã ban hành. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 29-4-2020 tại SVĐ Thống Nhất. Trận lượt đi giữa Than Quảng Ninh và Ceres Negros (Philippines) sẽ diễn ra vào ngày 25-2-2020 tại SVĐ Rizal Memorial (Philippines) thay vì tại SVĐ Cẩm Phả như lịch đã ban hành. Trận lượt về giữa hai đội được tổ chức vào ngày 13-5-2020 tại SVĐ Cẩm Phả. Lịch thi đấu trận ra quân của Than Quảng Ninh gặp Bali United tại AFC Cup 2020 vẫn diễn ra trên sân Capt. I Wayan (Indonesia) như lịch đã ban hành.