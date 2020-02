Đội Công Phượng đấu AFC Cup: Bạn thầy Park phấn khích chờ xuất chiêu

Thứ Hai, ngày 10/02/2020 17:37 PM (GMT+7)

HLV Chung Hae Soung và đội trưởng Trần Phi Sơn đại diện CLB TP.HCM tham dự cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Yangon United trong khuôn khổ bảng F của AFC Cup 2019 (16h ngày 11/2).

Trưa ngày 9/2, Công Phượng và đồng đội ở CLB TP.HCM có mặt ở Myanmar để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Yangon United ở trận đấu mở màn bảng F AFC Cup 2020 (16h ngày 11/2). Trước đó, VFF đã kiến nghị AFC để thay đổi lịch thi đấu của CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh ở AFC Cup 2020 do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

HLV Chung Hae Soung và Trần Phi Sơn tham dự họp báo trước trận gặp Yangon United ở AFC Cup 2020

Theo đó, trận đấu lượt đi giữa CLB TP.HCM và CLB Yangon United ở bảng F sẽ diễn ra vào ngày 11/2/2020 trên sân Thuwunna, thay vì sân Thống Nhất như lịch đã ban hành trước đó. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2020 trên sân Thống Nhất.

Chiều ngày 10/2, HLV Chung Hae Soung và đội trưởng Trần Phi Sơn đại diện CLB TP.HCM tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với Yangon United. Ông thầy người Hàn Quốc đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ giới truyền thông chủ nhà liên quan đến việc lịch thi đấu cuộc so tài giữa Yangon United và TP.HCM bị thay đổi do dịch virus corona.

HLV Chung Hae Soung mở đầu cuộc họp báo: “Trước khi nói về sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu ngày mai với Yangon United, tôi xin phép thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB TP.HCM xin lỗi các bạn về yêu cầu thay đổi lịch thi đấu trận đấu này, do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) ở Việt Nam.

Vào khoảng thời gian này, không có sự kiện thể thao nào được tổ chức ở Việt Nam do diễn biến khó lường của dịch virus corona. Đây là điều tất cả chúng ta đều không mong muốn và không thể kiểm soát được. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn CLB Yangon United đã nồng nhiệt chào đón chúng tôi đến đây thi đấu.

Ngoài ra, khó có thể nói rằng đội bóng nào hưởng lợi hay bất lợi do lịch thi đấu bị thay đổi như này cả. Mỗi CLB ở bảng F đều có các trận thi đấu sân nhà, sân khách đều nhau. Lẽ ra, chúng tôi thi đấu trước Yangon United ở sân nhà trước, nhưng bây giờ TP.HCM phải di chuyển sang Myanmar thi đấu, lịch trình và cả sự chuẩn bị của chúng tôi phải thay đổi hết sức khó khăn.”

Vị HLV là bạn thân của HLV Park Hang Seo cho biết bản thân ông và các học trò vô cùng phấn khích trước lần đầu tiên đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup. Dù vậy, thầy Chung luôn nhắc Công Phượng và đồng đội phải thư giãn, giữ cái đầu lạnh và tự tin trước cuộc đối đầu với Yangon United.

Công Phượng và đồng đội ở TP.HCM có sự chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu với Yangon United

“Đây là giải đấu mang tầm cỡ châu lục nên mọi đối thủ đều mạnh, mọi trận đấu đều rất khó khăn. Chúng tôi có vài tuần tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Đến thời điểm này, khâu chuẩn bị của CLB TP.HCM gần như đã hoàn tất cho trận đấu ở Myanmar.

Nếu chúng tôi không có sự thay đổi nào về nhân sự sau buổi tập chiều nay do chấn thương, có thể nói các cầu thủ của TP.HCM đã sẵn sàng cho trận đấu và sẽ ra sân với tinh thần tập trung cao nhất. Chúng tôi không thể nói kết quả trận đấu này, vì không ai có thể đoán được điều gì có thể xảy ra cả.

Tôi chỉ có thể khẳng định lần nữa rằng CLB TP.HCM đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận đấu. Tất nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu khá kỹ đối thủ Yangon United và họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ở Myanmar”, HLV Chung Hae Soung nói tiếp.

Tham dự cuộc họp báo, tiền vệ đội trưởng Trần Phi Sơn cũng bày tỏ quyết tâm rất cao trước trận mở màn của đội nhà ở AFC Cup 2020: “Lịch thi đấu trận mở màn của TP.HCM ở AFC Cup bị thay đổi do dịch virus corona không làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của chúng tôi trước trận đấu ngày mai.

Là đại diện của bóng đá TP.HCM, bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup, chúng tôi sẽ ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất để không làm người hâm mộ thất vọng.”

