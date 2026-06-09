Khi nào diễn ra trận play-off giữa PVF-CAND và Bắc Ninh FC?

Đây được xem là trận đấu đáng chờ đợi nhất sau khi mùa giải khép lại, nơi một bên là đại diện giàu tham vọng của giải hạng Nhất, còn bên kia là đội bóng vừa trải qua hành trình đầy biến động tại V-League.

PVF-CAND đá play-off với Bắc Ninh FC sau đây 5 ngày

Dù trải qua mùa giải đầy khó khăn trong lần đầu tiên góp mặt ở V-League, PVF-CAND vẫn cho thấy những nỗ lực đáng khen ngợi ở chặng cuối.

Lực lượng của PVF-CAND cũng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng từng khoác áo các đội tuyển quốc gia như Thanh Nhàn, Xuân Bắc hay Lý Đức. Một mùa giải khắc nghiệt tại V-League giúp các cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trước trận đấu quan trọng nhất mùa bóng.

Ở phía đối diện, CLB Bắc Ninh là hiện tượng thú vị của mùa giải hạng Nhất. Dưới vai trò cố vấn của ông Park Hang-seo, đội bóng trẻ này đã tạo nên hành trình vượt ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, lịch sử đang không đứng về phía các đội bóng hạng Nhất. Trong nhiều mùa giải gần đây, các đại diện đến từ hạng thấp hơn thường gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu những đội bóng V-League ở trận play-off.

Đây hứa hẹn sẽ là trận cầu giàu cảm xúc, nơi chỉ một đội được quyền bước tiếp để hiện thực hóa giấc mơ V-League. Mọi ánh mắt giờ đây sẽ hướng về sân Hà Tĩnh vào ngày 12-6, nơi tấm vé cuối cùng tham dự V-League 2026/27 sẽ tìm được chủ nhân.