Kết quả bóng đá futsal Việt Nam - Thái Lan: Rượt đuổi 6 bàn, chiến quả khó tin

ĐT futsal Thái Lan thể hiện sức mạnh áp đảo tuyển futsal Việt Nam ngay trong hiệp một. Họ mở điểm ngay từ sớm khi Atippong có pha dứt điểm dễ dàng ở cự li gần.

Tuyển futsal Việt Nam rất cố gắng ghi bàn gỡ hòa nhưng bất thành. Trong khi đó, đội bóng xứ Chùa Vàng duy trì sức ép lớn và có thêm 2 bàn trong hiệp một để nâng tỷ số lên 3-0. Panut ghi cú đúp với 1 pha đi bóng vượt qua thủ môn Hồ Văn Ý và 1 lần sút bóng cận thành hiểm hóc.

Thái Lan tỏ ra quá mạnh trong hiệp một

Tưởng chừng việc ghi 3 bàn trong hiệp một sẽ giúp Thái Lan có được hiệp hai dễ dàng, nhưng không. ĐT futsal Việt Nam thể hiện tinh thần không biết bỏ cuộc và khiến đối phương choáng váng.

Châu Đoàn Phát ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho ĐT futsal Việt Nam từ pha sút xa hiểm hóc. Sau đó, đến lượt Minh Quang lập công cũng bằng cú nã đại bác ở ngoài vòng cấm.

ĐT futsal Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm

Sự vỡ òa đến với ĐT futsal Việt Nam khi Đa Hải gỡ hòa 3-3 ở cuối trận. Trong khi đó, Thái Lan chơi rất thiếu hiệu quả trong hiệp hai nên không thể ghi thêm bàn.

Chung cuộc, ĐT futsal Việt Nam hòa 3-3 Thái Lan. Đây là lần đầu tiên ĐT futsal Việt Nam không để thua trước đối thủ kỵ rơ này.

ĐT futsal Việt Nam có 8 điểm sau 4 trận và vẫn còn nguyên cơ hội vô địch Continental Futsal Championship Thailand 2026, nhưng chúng ta không có quyền tự quyết. Thái Lan sở hữu 7 điểm nhưng còn một trận chưa đấu với Nga.

Tỷ số chung cuộc: Futsal Việt Nam 3-3 Futsal Thái Lan (H1: 0-3)

Ghi bàn:

Futsal Việt Nam: Đoàn Phát 9'49' (H2), Minh Quang 6'46' (H2), Đa Hải 2'37' (H2)

Futsal Thái Lan: Atippong 18'17'', Panut 13'47'', 6'38''

Đội hình xuất phát:

Futsal Việt Nam: Văn Ý, Gia Hưng, Thịnh Phát, Đoàn Phát, Thái Huy

Futsal Thái Lan: Theerawat, Narongsak, Atippong, Therdsak, Chaowala