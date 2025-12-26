Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Kết quả bóng futsal U19 Việt Nam - Thái Lan: Rượt đuổi hấp dẫn, định đoạt ngôi đầu (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn và ngôi đầu của bảng đấu đã được định đoạt.

ĐT futsal U19 Việt Nam đối đầu với U19 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải vô địch U19 Futsal Đông Nam Á. Đây cũng là cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng đấu. U19 Việt Nam khởi đầu cực kỳ thuận lợi khi Văn Thành cướp được bóng trên phần sân của đối thủ, vượt qua cả thủ môn của Thái Lan rồi dứt điểm vào lưới trống.

ĐT futsal U19 Việt Nam tranh tài hấp dẫn cùng U19 Thái Lan

ĐT futsal U19 Việt Nam tranh tài hấp dẫn cùng U19 Thái Lan

Bàn thắng sớm giúp U19 Việt Nam thoải mái triển khai thế trận. U19 Thái Lan khá bế tắc trong khâu tấn công. Nếu tận dụng tốt hơn U19 Việt Nam có thể đã gia tăng cách biệt trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, U19 Thái Lan quyết định chơi powerplay từ sớm và tìm được bàn gỡ hòa do công của Srithong. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, thủ thành Watcharin Kerdngoen có pha dâng cao dứt điểm chuẩn xác giúp U19 Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng này, U19 Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ nhưng Minh Vương hay Minh Huy đều không tận dụng được cơ hội. Phút 35, U19 Việt Nam đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận. Không thể gỡ hòa, U19 Việt Nam thất thủ 1-2 trước Thái Lan và chấp nhận đứng thứ hai. U19 futsal Việt Nam sẽ gặp U19 Indonesia trong trận bán kết vào lúc 16h ngày 27/12.

U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0
U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0

(NLĐO) - Tuyển futsal U19 Việt Namcó màn ra quân ấn tượng tại Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 khi giành chiến thắng đậm 18-0 trước U19 Brunei.



Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/12/2025 23:02 PM (GMT+7)
