Kết quả bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản: Luân lưu nghiệt ngã (ASIAD)

HLV Go Oiwa của U23 Nhật Bản quyết định thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính ở trận tứ kết gặp U23 Triều Tiên, bao gồm cả thủ môn. Trong khi đó, U23 Uzbekistan nhập cuộc đầy tự tin và sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. Khamidov căng ngang loại bỏ hàng thủ U23 Nhật Bản, tạo điều kiện cho Bakhromov thoải mái băng vào dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

U23 Uzbekistan mở tỷ số từ rất sớm

Sau bàn thắng, U23 Uzbekistan vẫn duy trì đội hình dâng cao và tự tin thực hiện các pha phối hợp ngắn mạch lạc. Phút 28, Urinboev suýt nhân đôi cách biệt từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, U23 Nhật Bản gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Cho đến hết hiệp 1, “Samurai xanh” thậm chí không tung ra nổi một cú sút đi trúng đích.

Sang hiệp hai, HLV Oiwa thực hiện một số điều chỉnh nhân sự giúp U23 Nhật Bản chơi khởi sắc hơn. Phút 60, cầu thủ vào sân thay người Yokoyama đi bóng bên trái vòng cấm trước khi tung cú sút vào góc gần, nhưng thủ môn Muratbaev đã kịp bay người cản phá cứu thua xuất sắc.

U23 Nhật Bản sau đó gia tăng sức ép và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các cú dứt điểm của Michiwaki, Shimamoto và Umeki đều không thể đánh bại thủ môn Muratbaev chơi cực kỳ xuất sắc. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút, những nỗ lực của U23 Nhật Bản cuối cùng cũng được đền đáp. Từ quả tạt của Kosugi bên cánh trái, Ishibashi bật cao đánh đầu hiểm hóc quân bình tỷ số.

Đầu hiệp phụ thứ nhất, Ozeki xộc thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc trúng cột dọc đáng tiếc. Khoảng 5 phút sau, Umeki thực hiện quả tạt như đặt vào vòng cấm, tiếc rằng Nwadike lại dứt điểm cận thành đúng vào vị trí của thủ môn Muratbaev.

U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Mải mê tấn công, U23 Nhật Bản suýt phải trả giá ở phút 108. Fayzullaev đột phá táo bạo từ giữa sân, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tỷ số hòa giữ nguyên buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Tại đây, U23 Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 9-8. Nwadike là người đá hỏng duy nhất bên phía đội bóng xứ mặt trời mọc, trong khi Tulkinbekov và Khushvaktov là hai cái tên thực hiện không thành công của U23 Uzbekistan.

Ở trận chung kết, U23 Nhật Bản sẽ gặp lại ĐKVĐ U23 Hàn Quốc, đối thủ mà “Samurai xanh” đều thua ở 2 trận chung kết ASIAD 2018 và 2022.

Tỷ số chung cuộc: U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản (Hiệp 1: 1-0)

Luân lưu: U23 Uzbekistan 8-9 U23 Nhật Bản

Ghi bàn

U23 Uzbekistan: Bakhromov (9')

U23 Nhật Bản: Ishibashi (88')

Đội hình xuất phát

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Fayzullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Jumaev, Tulkunbekov, Karimov, Urinboev

U23 Nhật Bản: Pisano, Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Mori, Ishiwatari, Yasuda, Ishii, Michiwaki, Furuya, Ishibashi

Thống kê trận đấu