Kết quả bóng đá Man City - Wolves: Không Haaland vẫn chạy tốt (Ngoại hạng Anh)

Man City không có Haaland trong trận này nhưng đội chủ nhà chỉ mất 6 phút để có bàn mở tỷ số, Nunes tạt vào từ cánh phải cho Marmoush giơ chân đệm kịp trước khi trung vệ đội khách phá được.

Marmoush đưa Man City dẫn bàn chỉ sau 6 phút

Man City chiếm thế chủ động và tân binh Guehi chơi rất tốt, anh có một cú đánh đầu suýt thành bàn lẫn chuyền dài đưa Semenyo thoát xuống nhưng không thắng được Jose Sa. Đến phút 35, Marmoush đá bóng chạm tay Mosquera của Wolves nhưng trọng tài không cho penalty, còn Marmoush cũng ngay trong tình huống đó đã sút chạm cột dọc.

Nhưng Wolves đã không thể ngăn thêm bàn thua trước khi hết hiệp 1. Phút 45+2, Bernardo Silva chuyền vào cho Semenyo và anh đã xử lý bước 1 rất tốt trước khi đặt lòng chân trái nâng lên 2-0 cho Man City. Dẫn 2 bàn khiến Man City đá khá ung dung trong nửa đầu hiệp 1.

Wolves có một giai đoạn ngắn bắt đầu xuống vài pha bóng nguy hiểm ở nửa sau hiệp 2 do họ đưa 2 cầu thủ cao to vào sân, nhưng Pep Guardiola đáp trả bằng cách tung Haaland vào. Cuối trận, Semenyo sút trúng xà bên phía Wolves còn Mosquera cũng bỏ lỡ cho Wolves với cú đánh đầu rơi trên xà, tỷ số 2-0 được giữ nguyên và mang về 3 điểm cho Man City.

Tỷ số trận đấu: Man City 2-0 Wolves.

Ghi bàn (kiến tạo): Marmoush 6' (Nunes), Semenyo 45'+2 (Bernardo Silva).

Đội hình xuất phát:

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Marmoush.

Wolves: Jose Sa, Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua, Andre, Mane, Joao Gomes, H. Bueno, Hwang Hee Chan, Arias.

Man City Wolves Sút khung thành 11(4) 11(1) Thời gian kiểm soát bóng 64% 36% Phạm lỗi 16 14 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 6 Phạt góc 4 6 Cứu thua 1 2