Kết quả bóng đá Man City - Brighton: Đánh sập Etihad (Ngoại hạng Anh)

Hàng thủ của Man City đã có hiệp một thi đấu không tốt trước Brighton. Ngay phút 11, "Chim mòng biển" đã tìm được bàn mở tỷ số. Hàng thủ của Man City không thể ngăn cản tình huống đánh biên phải của Brighton. De Cuyper từ đó có cơ hội kiến tạo để Ayari đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội khách.

Niềm vui sớm của Brighton

Nhận bàn thua, Man City cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Không ít cơ hội tốt được họ tạo ra, nhưng lần lượt những Ndiaye hay Haaland đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp hai, Man City gia tăng sức ép. Số cơ hội họ tạo ra nhiều hơn hẳn so với hiệp đấu thứ nhất. Nhưng tình hình vẫn không diễn ra khả quan hơn bởi đoàn quân HLV Maresca quá vô duyên.

Cột dọc cho đến xà ngang liên tục cứu thua cho Brighton. Ngoài ra không thể quên nhắc tới thủ thành Verbruggen khi anh liên tục bay người cản phá.

Sự kiên cường của Brighton đã giúp họ giữ sạch mành lưới trước Man City. Chung cuộc, "Chim mòng biển" đánh bại Man City với tỷ số 1-0.

Tỷ số chung cuộc: Man City 0-1 Brighton (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Man City: Ayari 11' (De Cuyper)

Đội hình xuất phát:

Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Khusanov, Nunes, Enzo Fernandez, Anderson, Ndiaye, Bouddi, Doku, Haaland

Brighton: Verbruggen, Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas