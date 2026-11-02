Đỉnh cao tennis Paris Masters: "Truyền nhân Nadal" gặp thử thách, Musetti đại chiến Hurkacz

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: 18h30, 02/11 (Vòng 1 Paris Masters)

Tabilo sẽ chạm trán Rafael Jodar ở vòng 1 Paris Masters 2026, trong cuộc tái đấu chỉ ít ngày sau khi hai tay vợt gặp nhau tại Basel. Jodar đang có ưu thế rõ rệt về thành tích đối đầu và được đánh giá cao hơn dù vừa phải nhận thất bại bất ngờ trước Valentin Vacherot ở giải đấu gần nhất.

Jodar (bên trái) hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Tabilo (bên phải) trong năm 2026

Tại Basel, Jodar từng đánh bại Tabilo với tỷ số 6-4, 6-2. Đây cũng là chiến thắng thứ ba liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha trước đối thủ Chile trong năm 2026. Đáng chú ý, Jodar còn vượt qua Tabilo với tỷ số cách biệt ở Cincinnati trước đó. Trong cả ba lần đối đầu gần nhất, Jodar đều thể hiện khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, khiến Tabilo gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Ở tuổi 29, Tabilo sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn, nhưng phong độ và những kết quả đối đầu gần đây chưa mang đến nhiều cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ. Tabilo cần cải thiện khả năng giao bóng, đồng thời tìm cách kéo Jodar vào những loạt bóng bền thay vì để tay vợt trẻ người Tây Ban Nha chủ động tấn công.

Phía bên kia, Jodar có lợi thế về sự tự tin sau ba chiến thắng liên tiếp trước Tabilo. Thất bại tại Basel có thể trở thành động lực để tay vợt Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ. Mặt sân cứng trong nhà tại Paris cũng hứa hẹn tạo điều kiện cho Jodar phát huy khả năng đánh bóng chủ động.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 2-0.

Lorenzo Musetti - Hubert Hurkacz: 17h, 02/11 (Vòng 1 Paris Masters)

Musetti sẽ đối đầu Hurkacz, đây là cuộc chạm trán giữa hai tay vợt đang có phong độ khá tốt, nhưng Musetti được đánh giá nhỉnh hơn nhờ những kết quả tích cực gần đây và thành tích đối đầu có phần vượt trội.

Musetti (bên phải) có phong độ tốt, nhưng Hurkacz (bên trái) đủ sức tạo nên trận đấu căng thẳng

Tay vợt người Italy bước vào giải đấu tại Paris sau khi đăng quang Lyon Open cách đây hơn một tuần. Trong trận chung kết, Musetti đánh bại Taylor Fritz để giành danh hiệu. Tại Vienna tuần trước, Musetti tiếp tục có chiến thắng trước Frances Tiafoe, trước khi dừng bước sau trận đấu ba set với Arthur Fery. Việc không phải thi đấu quá nhiều trận tại Vienna giúp Musetti có thêm thời gian chuẩn bị cho Paris.

Ở phía đối diện, Hurkacz cũng có những dấu hiệu khởi sắc. Tay vợt người Ba Lan từng vào chung kết Chengdu Open cách đây một tháng, trước khi để thua Alejandro Davidovich Fokina. Tại Basel tuần qua, Hurkacz vượt qua Zizou Bergs nhưng không thể tiến xa hơn sau thất bại sít sao trước Holger Rune.

Hai tay vợt từng gặp nhau 5 lần, trong đó Musetti thắng ở lần đối đầu gần nhất tại Madrid năm 2026. Đáng chú ý, hai chiến thắng của Hurkacz trước Musetti đều diễn ra trên mặt sân cỏ, còn Musetti từng đánh bại đối thủ người Ba Lan trên sân đất nện và sân cứng. Điều kiện sân cứng trong nhà tại Paris vì thế có thể mang đến lợi thế nhất định cho tay vợt Italy.

Hurkacz sở hữu khả năng giao bóng mạnh, đủ sức tạo ra thế trận giằng co. Tuy nhiên, phong độ ổn định hơn cùng sự đa dạng trong lối đánh giúp Musetti có cơ hội giành chiến thắng.

Dự đoán kết quả: Lorenzo Musetti thắng 2-1.

Casper Ruud - Juan Manuel Cerundolo: 20h, 02/11 (Vòng 1 Paris Masters)

Ruud sẽ bắt đầu hành trình tại Paris Masters 2026 bằng cuộc đối đầu với Cerundolo, tay vợt người Argentina vượt qua vòng loại. Ruud được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định trong thời gian gần đây, kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ Masters 1000 và lợi thế rõ rệt trên mặt sân cứng trong nhà.

Ruud (bên trái) được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân cứng để giành vé đi tiếp

Tay vợt Na Uy đang hướng tới một kết thúc tích cực cho mùa giải ATP Masters 1000. Phong độ của Ruud trong những tuần gần đây tương đối ổn định, tạo cơ sở để anh tự tin bước vào trận mở màn. Đáng chú ý, Ruud từng đánh bại Cerundolo với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2 tại giải Masters 1000 ở Canada hồi đầu năm. Đó cũng là lần duy nhất hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cứng.

Ở chiều ngược lại, Cerundolo phải trải qua hai trận vòng loại đầy khó khăn để giành vé vào vòng đấu chính. Tay vợt Argentina lần lượt vượt qua Aleksandar Kovacevic và Miomir Kecmanovic trong những trận đấu căng thẳng. Tuy nhiên, phong độ trên sân cứng của Cerundolo trong nửa cuối năm nay không thực sự thuyết phục. Sở trường của Cerundolo là sân đất nện, nơi anh có thành tích tốt hơn, đặc biệt ở giai đoạn đầu mùa giải.

Cerundolo từng hai lần đánh bại Ruud, nhưng cả hai chiến thắng đều diễn ra trên sân đất nện tại Gstaad. Sự khác biệt về mặt sân là yếu tố đáng chú ý khi hai tay vợt tái đấu ở Paris. Ruud có khả năng đánh bóng cuối sân chắc chắn, thể lực tốt và kinh nghiệm vượt trội trên sân cứng. Nếu duy trì được sự ổn định, tay vợt Na Uy có thể kiểm soát trận đấu mà không cần kéo dài quá nhiều set.

Dự đoán kết quả: Casper Ruud thắng 2-0.