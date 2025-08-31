Kết quả bóng đá Leeds United - Newcastle: Đôi công hấp dẫn, bỏ lỡ tiếc nuối (Ngoại hạng Anh)

Newcastle có chuyến làm khách của Leeds United ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26. Cơn mưa lớn không làm đôi bên giảm sĩ khí. Hai đội nhập cuộc nhanh với những pha lên bóng tốc độ. Chủ nhà Leeds United chơi sòng phẳng với đối thủ và có được cơ hội trước nhưng Nmecha rồi James hay Stach đều không tận dụng được.

Hai đội chơi nhanh nhưng dứt điểm hơi tệ

"Chích chòe" cũng chủ yếu công ở hai biên nhưng tiền đạo cắm Osula chọn vị trí không tốt. Cuối hiệp, Newcastle đẩy mạnh tấn công và liên tục có những cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc, đội bóng này chưa thể mở tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co được tạo ra. Những cơ hội nguy hiểm của đôi bên thường tới từ nỗ lực cá nhân nhưng cả Perri và Pope đều chơi hay để bảo vệ khung thành. Cả hai HLV đều phải thay đổi nhân sự và đôi bên đi theo chiều ngược nhau.

Nếu như các cầu thủ dự bị của Leeds vào sân thi đấu tốt và tạo ra cơ hội nguy hiểm, thì bên phía Newcastle, cả Elanga lẫn Barnes đều để lại nỗi thất vọng tràn trề. Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng.

Tỉ số chung cuộc: Leeds United 0-0 Newcastle

Đội hình xuất phát

Leeds United: Perri, Bogle, Gudmundsson, Rodon, Struijk, Longstaff, Gruev, Stach, James, Gnonto, Nmecha.

Newcastle: Pope, Trippier, Botman, Schar, Tonali, Osula, Livaramento, Murphy, Burn, Guimaraes, Ramsey.

Thông số trận đấu

Leeds Newcastle Sút khung thành 10(1) 8(2) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 10 15 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 5 5 Cứu thua 2 1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)