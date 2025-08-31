Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Kết quả bóng đá Leeds United - Newcastle: Đôi công hấp dẫn, bỏ lỡ tiếc nuối (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Leeds United Clip Ngoại hạng Anh 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 3 Ngoại hạng Anh) Hai đội tràn lên tấn công mạnh mẽ trong suốt 90 phút dù trời đổ mưa lớn.

   

Newcastle có chuyến làm khách của Leeds United ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26. Cơn mưa lớn không làm đôi bên giảm sĩ khí. Hai đội nhập cuộc nhanh với những pha lên bóng tốc độ. Chủ nhà Leeds United chơi sòng phẳng với đối thủ và có được cơ hội trước nhưng Nmecha rồi James hay Stach đều không tận dụng được.

Hai đội chơi nhanh nhưng dứt điểm hơi tệ

Hai đội chơi nhanh nhưng dứt điểm hơi tệ

"Chích chòe" cũng chủ yếu công ở hai biên nhưng tiền đạo cắm Osula chọn vị trí không tốt. Cuối hiệp, Newcastle đẩy mạnh tấn công và liên tục có những cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc, đội bóng này chưa thể mở tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co được tạo ra. Những cơ hội nguy hiểm của đôi bên thường tới từ nỗ lực cá nhân nhưng cả Perri và Pope đều chơi hay để bảo vệ khung thành. Cả hai HLV đều phải thay đổi nhân sự và đôi bên đi theo chiều ngược nhau.

Nếu như các cầu thủ dự bị của Leeds vào sân thi đấu tốt và tạo ra cơ hội nguy hiểm, thì bên phía Newcastle, cả Elanga lẫn Barnes đều để lại nỗi thất vọng tràn trề. Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng. 

Tỉ số chung cuộc: Leeds United 0-0 Newcastle

Đội hình xuất phát

Leeds United: Perri, Bogle, Gudmundsson, Rodon, Struijk, Longstaff, Gruev, Stach, James, Gnonto, Nmecha.

Newcastle: Pope, Trippier, Botman, Schar, Tonali, Osula, Livaramento, Murphy, Burn, Guimaraes, Ramsey.

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Leeds United - Newcastle: Đôi công hấp dẫn, bỏ lỡ tiếc nuối (Ngoại hạng Anh) - 2 Leeds Newcastle Kết quả bóng đá Leeds United - Newcastle: Đôi công hấp dẫn, bỏ lỡ tiếc nuối (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
10(1)
8(2)
Thời gian kiểm soát bóng
43%
57%
Phạm lỗi
10
15
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
0
Phạt góc
5
5
Cứu thua
2
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Leeds Kết quả bóng đá Leeds United - Newcastle: Đôi công hấp dẫn, bỏ lỡ tiếc nuối (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Leeds United - Newcastle: Đôi công hấp dẫn, bỏ lỡ tiếc nuối (Ngoại hạng Anh) - 5 Newcastle

Điểm

Perri 6.8

Bogle 7.1

Gudmundsson 7.5

Rodon 7.3

Struijk 6.8

Longstaff 7.2

Gruev 7.0

Stach 7.1

James 6.5

Thẻ vàng Gnonto 6.4

Nmecha 6.6

Điểm

6.7Pope Thẻ vàng

6.8Trippier

7.7Botman

7.0Schar

6.8Tonali

6.1Osula

6.3Livaramento

7.0Murphy

6.7Burn

6.5Guimaraes

7.1Ramsey

Thay người

Aaronson 6.6

Harrison 6.9

Calvert Lewin 6.4

Justin 6.4

Thay người

6.5Miley

6.3Hall

6.2Elanga

6.5Barnes

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Theo Nhật Anh

31/08/2025 00:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
