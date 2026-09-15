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Kết quả bóng đá Inter Milan - Udinese: Bừng tỉnh đúng lúc, kinh hồn 5 đòn đáp trả (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2026-27 Inter Milan

(Vòng 4 Serie A) Inter Milan chơi sân nhà, bị đối thủ cho bẽ mặt chỉ sau hơn 15 phút, nhưng đã vùng lên và đánh trả một cách dữ dội.

  

Roma tạm độc chiếm ngôi đầu bảng sau trận thắng Torino khiến Inter cũng phải thắng trận này để tiếp tục so kè. Nhưng hiệp 1 họ khởi đầu khá tệ, phút thứ 9 hàng thủ Inter không ai kèm Abankwah khiến hậu vệ của Udinese thoải mái đánh đầu mở tỷ số, và tới phút 16 hàng thủ Inter mắc một loạt lỗi dẫn đến cú đệm cận thành đơn giản của Ekkelenkamp.

Bị dẫn 2 bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút, Inter bừng tỉnh và cho Udinese tan tành trong phần còn lại của trận đấu

Bị dẫn 2 bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút, Inter bừng tỉnh và cho Udinese tan tành trong phần còn lại của trận đấu

Bị dẫn 2 bàn, thậm chí trợ lý HLV Kolarov bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật, khiến Inter thức tỉnh. Carlos Augusto đã ghi bàn vào lưới Real Madrid và anh trận này còn làm một bàn đẹp hơn, sút xa từ cự ly hơn 25m với lực rất căng để rút ngắn 1-2 ở phút 26. Đến phút 35, hàng công Inter cướp bóng từ chân Kamara và Thuram mớm cho Barella, người dứt điểm thành bàn dù ban đầu mất thăng bằng.

Hiệp 1 khó khăn nhưng hiệp 2 lại cực kỳ tưng bừng cho Inter Milan. Một pha bóng dài ở phút 57 đưa Diouf thoát xuống và anh trả ra cho Thuram dứt điểm đưa Inter vượt lên 3-2. 10 phút sau, Esposito phối hợp với lần lượt Curtis Jones rồi Zielinski trước khi ghi bàn thứ 4 cho Inter, và tới phút 79 Bonny cũng lên bảng tỷ số sau một pha phối hợp có tới 5 cầu thủ Inter góp mặt.

Cuối trận, Idrissa Gueye rút ngắn lại 1 bàn cho Udinese trong khi Stankovic suýt đá phạt thành bàn cho Inter nhưng đưa bóng đập cột. Thắng 5-3, Inter Milan 

Tỷ số trận đấu: Inter Milan 5-3 Udinese.

Ghi bàn (kiến tạo)

- Inter Milan: Augusto 26', Barella 35' (Thuram), Thuram 57' (Diouf), Esposito 67' (Zielinski), Bonny 79'

- Udinese: Abankwah 9' (Gomez), Ekkelenkamp 16' (Davis), Gueye 90' (Bayo)

Đội hình xuất phát: 

Inter Milan: J Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram.

Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 02:43 AM (GMT+7)
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