Kết quả bóng đá Lazio - AC Milan: "Tan tành" hiệp 1, dự bị giải cứu Amorim (Serie A)

Lazio dù thua ê mặt ở Coppa Italia nhưng đã toàn thắng tại Serie A. Và dù các fan Milan hô vang tên Gattuso trước khi trận đấu bắt đầu, đội quân của ông không đá nương chân: đội chủ nhà tạo cơ hội từ khá sớm và ở phút thứ 10, Nuno Tavares xông đột trung lộ Milan trước khi mở bóng sang trái cho Zaccagni, người có quả căng ngang được Cancellieri đệm cận thành ở cột xa.

Cancellieri mở điểm cho Lazio chỉ sau 10 phút

Bị dẫn bàn nhưng đội bóng của Ruben Amorim càng đá càng hít khói của Gattuso và các cầu thủ chủ nhà. Maignan phải dùng mặt cản phá cơ hội cận thành của Zaccagni ở phút 21 và 8 phút sau Frattesi đã đối mặt Maignan, vượt qua thủ môn này nhưng lại bỏ lỡ ở góc hẹp dù cầu môn bỏ trống.

Dù vậy đến phút 39 không còn gì cứu nổi Milan, một tình huống lộn xộn đã dẫn tới bóng đập mép dưới xà ngang và De Winter vô tình phá bóng trúng ngay đầu Noslin dội lại vào lưới đội khách. Ngay sau giờ giải lao, Amorim không chờ đợi gì mà tung liền Musah, Pulisic và Diego Moreira vào sân.

Nhóm dự bị này khởi đầu không tới nỗi nào, phút 60 Pulisic đã cứa lòng buộc Mandas phải cản phá. Nhưng từ phút 65 đến phút 67 cả 3 đều trở thành người hùng của Milan: đầu tiên Pulisic từ cánh phải tạt vào và Moreira đã bắt vô-lê ở góc khá hẹp để ghi bàn thứ nhất, sau đó Musah cướp bóng, tạt vào cho Rabiot làm tường để chính Moreira một lần nữa lập công.

Moreira ghi 2 bàn trong 3 phút để gỡ hòa cho Milan

San bằng 2-2 chỉ trong vòng 3 phút, Milan thừa thế dâng lên tìm chiến thắng nhưng Lazio cũng không vừa và hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Dù vậy không có thêm bàn nào được ghi và Lazio có trận hòa đầu tiên của mùa giải.

Tỷ số trận đấu: Lazio 2-2 AC Milan.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Lazio: Cancellieri 10' (Zaccagni), Noslin 39'

- AC Milan: Moreira 65' (Pulisic) 67' (Rabiot)

Đội hình xuất phát:

Lazio: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Raibot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse, Ramos.