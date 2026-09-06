Kết quả bóng đá Hull City - Aston Villa: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa có hiệp đấu thứ nhất chơi trên cơ Hull City. Họ đạt tỷ lệ cầm bóng 66%, tung ra 7 cú sút, nhưng không thể nào ghi được bàn thắng.

Phải nói rằng Hull City đã tổ chức phòng ngự rất tốt ở hiệp đấu này. Họ còn có một số thời điểm lên bóng nguy hiểm, khiến khung thành Aston Villa rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Bước sang hiệp hai, Hull City chơi chủ động hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, khiến thủ môn Suzuki không ít lần phải trổ tài cứu thua. Ngoài ra còn phải kể tới nhiều tình huống tiền đạo McBurnie dứt điểm quá thiếu cảm giác.

Hull City và Aston Villa tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn

Cơ hội ngon ăn nhất mà Hull City tạo ra đến vào phút 65. Belloumi tung ra cú sút như búa bổ từ rìa vòng cấm, khiến bóng đập trúng xà ngang khung thành Aston Villa.

Về phần Aston Villa, họ không có nhiều thời cơ dứt điểm trong hiệp hai nên cũng không thể ghi bàn. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Hull City duy trì mạch bất bại khi thắng 2, hòa 1 sau 3 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Còn Aston Villa có điểm số đầu tiên ở mùa giải 2026/27.

Tỷ số chung cuộc: Hull City 0-0 Aston Villa

Đội hình xuất phát:

Hull City: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles, Belloumi, Stroud, Slater, Gourna-Douath, McBurnie

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Mings, Maatsen, Barkley, Kamara, Buendia, Hemmings, McGinn, Jackson