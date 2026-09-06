Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Atalanta 06/09/26 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
0
Logo Atalanta - ATA Atalanta
1
Nice vs Le Mans 06/09/26 - Trực tiếp
Logo Nice - NIC Nice
1
Logo Le Mans - LEM Le Mans
1
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Paris FC
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-

Kết quả bóng đá Hull City - Aston Villa: Nối dài mạch bất bại (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Aston Villa

(Vòng 3 Ngoại hạng Anh) Hull City khiến tất cả bất ngờ khi vẫn chưa để thua ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

   

Aston Villa có hiệp đấu thứ nhất chơi trên cơ Hull City. Họ đạt tỷ lệ cầm bóng 66%, tung ra 7 cú sút, nhưng không thể nào ghi được bàn thắng. 

Phải nói rằng Hull City đã tổ chức phòng ngự rất tốt ở hiệp đấu này. Họ còn có một số thời điểm lên bóng nguy hiểm, khiến khung thành Aston Villa rơi vào tình trạng nguy hiểm. 

Bước sang hiệp hai, Hull City chơi chủ động hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, khiến thủ môn Suzuki không ít lần phải trổ tài cứu thua. Ngoài ra còn phải kể tới nhiều tình huống tiền đạo McBurnie dứt điểm quá thiếu cảm giác. 

Hull City và&nbsp;Aston Villa tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn

Hull City và Aston Villa tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn

Cơ hội ngon ăn nhất mà Hull City tạo ra đến vào phút 65. Belloumi tung ra cú sút như búa bổ từ rìa vòng cấm, khiến bóng đập trúng xà ngang khung thành Aston Villa. 

Về phần Aston Villa, họ không có nhiều thời cơ dứt điểm trong hiệp hai nên cũng không thể ghi bàn. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0. 

Hull City duy trì mạch bất bại khi thắng 2, hòa 1 sau 3 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Còn Aston Villa có điểm số đầu tiên ở mùa giải 2026/27. 

Tỷ số chung cuộc: Hull City 0-0 Aston Villa

Đội hình xuất phát: 

Hull City: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles, Belloumi, Stroud, Slater, Gourna-Douath, McBurnie

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Mings, Maatsen, Barkley, Kamara, Buendia, Hemmings, McGinn, Jackson

Video bóng đá Hull City - MU: Ác mộng bóng chết, 2 bàn ngỡ ngàng (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Hull City - MU: Ác mộng bóng chết, 2 bàn ngỡ ngàng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 1) Trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh, MU đã trải qua chuyến hành quân đầy sóng gió trên sân đội bóng mới lên hạng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2026 00:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN