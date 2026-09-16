Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel đòi ra đi: MU gặp ác mộng lớn hơn mọi thất bại chuyển nhượng

Thất bại quá lớn của MU

Việc MU để mất Elliot Anderson vào tay Man City trong mùa hè này đã là thất bại. Nhưng viễn cảnh JJ Gabriel, viên ngọc quý của lò đào tạo MU rời CLB chỉ vài tháng sau đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

MU vẫn chưa từ bỏ hy vọng thuyết phục JJ Gabriel ở lại Old Trafford. Tuy nhiên, nếu cầu thủ 15 tuổi ra đi, thông điệp mà điều đó gửi tới phần còn lại của bóng đá Anh sẽ thực sự là cơn ác mộng đối với CLB lớn nhất nước Anh.

"Quỷ đỏ" từng đối mặt với tình huống tương tự vào năm ngoái. Có thời điểm, mọi thứ cho thấy JJ Gabriel rất có thể sẽ gia nhập đối thủ cùng thành phố là Man City. Cuối cùng, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã thuyết phục được tiền đạo trẻ này cùng gia đình của anh rằng lợi ích của JJ Gabriel sẽ được đảm bảo tốt hơn nếu tiếp tục ở lại, thay vì chuyển sang đội bóng cùng thành phố.

Thông tin về diễn biến này khi đó được giữ kín và chỉ được truyền thông Anh tiết lộ vài tháng sau. Điểm khác biệt lần này là tin tức đã được công khai, và hình ảnh mà nó tạo ra đối với MU có vẻ đặc biệt tiêu cực.

MU gặp khó trong việc giữ chân JJ Gabriel

Việc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong lò đào tạo danh tiếng của MU gửi thông báo chính thức rằng anh muốn trở thành cầu thủ tự do, chỉ 3 tuần trước khi bước sang tuổi 16, thực sự là một cú đánh mạnh vào CLB.

Một cuộc chạy đua đang diễn ra giữa các đội bóng lớn nhất Premier League nhằm giành những tài năng xuất sắc nhất trong độ tuổi 14-16. Nhưng một CLB có quy mô, vị thế và bề dày lịch sử như MU vẫn kỳ vọng giữ chân được tài năng được săn đón nhất của mình, ngay cả khi trong suốt cuộc đời cầu thủ này, những danh hiệu lớn đã thuộc về các CLB khác cạnh tranh với họ.

Vị thế của MU đã sa sút nghiêm trọng kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013, thời điểm JJ Gabriel thậm chí còn chưa đầy 3 tuổi. Họ đã có 7 lần nằm ngoài top 4 trong 13 mùa giải gần nhất và chứng kiến CLB từng bị Ferguson mỉa mai là “những gã hàng xóm ồn ào” thống trị bóng đá Anh.

Người hâm mộ không thể chịu đựng nổi việc các khoản nợ của MU dường như không bao giờ giảm. Công tác tuyển mộ tại sân Old Trafford phần lớn là mớ hỗn độn. Những khoản tiền khổng lồ đã bị lãng phí, còn nửa đỏ thành Manchester bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn gần như không có hồi kết.

Xét trên mọi khía cạnh, không quá bất ngờ khi những cầu thủ như Anderson lựa chọn gia nhập Man City thay vì MU. Cuộc chiến pháp lý giữa Man City và Premier League có thể vẫn chưa có hồi kết, nhưng ở thời điểm hiện tại, MU không thể cạnh tranh với họ cả về khía cạnh thể thao lẫn tài chính.

Trở lại với JJ Gabriel, nếu ngôi sao trẻ này ra đi, cảm giác sẽ giống như một cú đấm mạnh rất mạnh vào MU, đặc biệt trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang nỗ lực tái khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu dành cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất. CLB này được kỳ vọng sẽ hoàn tất việc chiêu mộ hai cầu thủ 16 tuổi David Eze và Karim Cassim từ Man City, cùng một tài năng 16 tuổi khác là Isaac Konde từ Liverpool. Việc một thần đồng như JJ Gabriel vốn được nhiều đội bóng săn đón nếu ra đi trong hoàn cảnh như vậy hoàn toàn đi ngược lại hình ảnh mà nửa đỏ thành Mancheser muốn xây dựng.

Những nỗ lực cuối cùng để giữ JJ Gabriel

Những tài năng như JJ Gabriel mang đến cho người hâm mộ MU hy vọng về tương lai tươi sáng hơn sau nhiều năm thất bại và không đạt được kỳ vọng.

Không ai có thể chắc chắn rằng JJ Gabriel sẽ phát huy hết tiềm năng to lớn mà giới chuyên môn có thể nhìn thấy ở anh. Nhưng MU chắc chắn muốn có cơ hội góp phần giúp cầu thủ này hiện thực hóa tiềm năng đó. Viễn cảnh Gabriel làm được điều ấy ở một nơi khác sẽ khiến ban lãnh đạo Old Trafford phải lo lắng.

Không ai có thể nói MU đã không nỗ lực hết sức để giữ chân JJ Gabriel. Họ đã trải thảm đỏ đón cầu thủ tuổi teen này. Ai có thể quên việc Ruben Amorim dành 20 phút trò chuyện với JJ Gabriel và gia đình anh, trình bày rất cụ thể về những tham vọng lớn hơn mà ông dành cho cầu thủ trẻ này.

JJ Gabriel cũng có những cuộc trao đổi tương tự với Sir Alex Ferguson. Còn HLV hiện tại Michael Carrick, cùng các bộ phận khác trong CLB, đã dành cho anh một mức độ hỗ trợ đặc biệt. MU từ lâu cũng khẳng định rằng nếu vấn đề nằm ở tiền bạc, họ sẽ không để đối thủ trả lương cao hơn mình. Họ tin rằng lộ trình phát triển rõ ràng đã được vạch ra cho JJ Gabriel.

MU nếu mất JJ Gabriel sẽ để lại hậu quả lớn

Nhưng tất cả những điều đó cuối cùng có thể vẫn chưa đủ. Một số người có thể tự thuyết phục rằng MU chỉ cần những cầu thủ thực sự khao khát khoác áo CLB, và quan điểm đó cũng có phần đúng. Tuy nhiên, thực tế rõ ràng hơn là MU không còn sức hút như trước và giờ đây phải chiến đấu quyết liệt chẳng kém những CLB ít danh tiếng hơn để giữ chân các tài năng đang hướng tới lựa chọn có vẻ tốt hơn.

Việc thông tin này xuất hiện đúng thời điểm MU lại khởi đầu một mùa giải theo cách không như ý. Trong khi tâm trạng của người hâm mộ đang xuống mức rất thấp sau kỳ chuyển nhượng hè 2026 gây thất vọng và sự tức giận ngày càng lớn trước cách CLB đối xử với họ, mọi thứ chỉ càng làm gia tăng mối lo ngại và sự thất vọng.

Học viện của MU không phải hệ thống đào tạo trẻ bình thường. Đây là một trong số ít những yếu tố trong bản sắc CLB vẫn mang đến cho người hâm mộ điều gì đó để tin tưởng. Chỉ cần nhìn vào Kobbie Mainoo, một sản phẩm của học viện, người đang là cầu thủ thi đấu tốt nhất của CLB từ đầu mùa giải đến nay.

Điều cuối cùng MU cần lúc này là sức hút của lò đào tạo trứ danh, rộng hơn là sức hấp dẫn của chính CLB, nhưng lại đang bị tổn hại. "Quỷ đỏ" đã, đang và sẽ phải đối mặt với quá nhiều thách thức.