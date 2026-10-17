Video bóng đá Everton - Chelsea: "Cơn mưa" thẻ vàng (Ngoại hạng Anh)
Everton và Chelsea tạo ra hiệp một cực kỳ căng thẳng và trọng tài phải rút tới 5 thẻ vàng.
Chelsea có chuyến làm khách của Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Hai đội bày ra thế trận trận chắc chắn ngay từ đầu. Chủ nhà chơi không hề lép vế so với đối thủ. Thậm chí, họ còn là đội có cơ hội ngon ăn hơn nhưng thủ thành Martinez đã cứu thua thành công.
Everton khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn
Với thế trận như vậy, những pha va chạm trở thành chủ đạo. Everton là đội phải nhận thẻ vàng trước nhưng Chelsae cũng không hề kém cạnh. Tới phút 34, trọng tài Tierney đã rút ra 5 thẻ vàng cảnh cáo cho cả hai đội. Phút 40, tỉ số suýt chút nữa được mở nhưng Caicedo lại đưa bóng trúng xà ngang sau cú vô lê cực nhanh.
Tỉ số hiệp một: Everton 0-0 Chelsea
Đội hình xuất phát
Everton: Pickford, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Maitland Niles, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury Hall, Grealish, Barry
Chelsea: E. Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, Henderson, Caicedo, Hato, Palmer, Rogers
(Vòng 4 V-League) Nam Định có phong độ không tốt nhưng đã tạo ra sức ép lớn lên đội chủ nhà.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 19:25 PM (GMT+7)