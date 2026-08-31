Kết quả bóng đá Cagliari - Inter Milan: Phủ đầu choáng váng (Serie A)

Calhanoglu tung cú dứt điểm một chạm từ sát vòng cấm ở phút thứ 9, đưa bóng vào lưới để có bàn thắng thứ hai sau hai trận và tạo tiền đề cho hiệp một mà nhà đương kim vô địch hoàn toàn áp đảo trước chủ nhà Cagliari.

Calhanoglu giúp Inter Milan vượt ải Cagliari

Những pha dứt điểm thiếu chính xác của các chân sút Inter Milan cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Elia Caprile giúp Cagliari giữ được tỷ số sít sao trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Inter Milan tiếp tục phung phí cơ hội khi Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito và Alessandro Bastoni lần lượt bỏ lỡ những tình huống thuận lợi.

Tiền vệ người Anh Curtis Jones có màn ra mắt từ băng ghế dự bị trong hiệp hai, nhưng sự thiếu điềm tĩnh của Inter Milan trước khung thành suýt khiến họ phải trả giá. Cagliari liên tục tạo ra những cơ hội trong những phút cuối và đứng trước khả năng gây bất ngờ với bàn gỡ hòa.

Đoàn quân của HLV Cristian Chivu khép lại trận đấu với 29 cú sút nhưng chỉ có một bàn thắng. Dẫu vậy, chừng đó là đủ để Inter Milan vươn lên dẫn đầu bảng sau hai vòng đấu, xếp trên AC Milan, Juventus và Lazio nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Sau trận, HLV Chivu nói với Sky Italia: “Đây là những trận đấu điển hình mà nếu bạn không thể kết liễu đối thủ, bạn có thể gặp rắc rối. Trong những phút cuối, chúng tôi đã sụp đổ, trở nên bối rối và hoảng loạn.

Nhưng chúng tôi vẫn đứng vững và tạo ra rất nhiều cơ hội. Nếu có điều gì đáng tiếc, đó là chúng tôi không thể tận dụng hết những cơ hội đã tạo ra”.

Tỷ số chung cuộc: Cagliari 0-1 Inter Milan (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Inter Milan: Calhanoglu (9', Barella)

Đội hình xuất phát

Cagliari: Caprile; Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy

Inter Milan: Josep Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez