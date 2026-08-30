Kết quả bóng đá Chelsea - Brighton: "Đại tiệc" 7 bàn mãn nhãn (Ngoại hạng Anh)

Khi các cổ động viên trên sân Stamford Bridge ngồi chưa ấm chỗ, Chelsea đã có bàn mở điểm trước Brighton ngay phút thứ 4. Từ tình huống phạt góc, Lavia chớp thời cơ dứt điểm tung lưới đối thủ.

Chelsea tạo "mưa" bàn thắng

Pha lập công này cũng giúp dàn sao "The Blues" hưng phấn hơn. Phút 14, Morgan Rogers kiến tạo cho Pedro Neto nhân đôi cách biệt. Trước sức ép từ đội chủ nhà, Brighton không thể cầm cự và tiếp tục nhìn Joao Pedro nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32.

Đến lúc này, các cầu thủ Chelsea dần bộc lộ dấu hiệu chủ quan. Phút 35, Yalcouye thắp sáng hy vọng giành điểm cho Brighton với bàn rút ngắn cách biệt. Thậm chí nếu may mắn hơn, đội khách có thể ghi thêm bàn nữa.

Trong ngày ra mắt Chelsesa, thủ môn Emiliano Martinez thi đấu rất nỗ lực và thực hiện nhiều pha cứu thua. Dù vậy ở phút 63, anh vẫn bất lực nhìn Brighton rút ngắn cách biệt xuống 2-3 sau tình huống phản lưới của Joao Pedro.

Đúng thời điểm người hâm mộ Brighton đang nghĩ về màn ngược dòng ngoạn mục thì phút 74, Cole Palmer đã dập tắt hy vọng của đội khách bằng pha solo đẳng cấp, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2.

"Đại tiệc" bàn thắng trên sân Stamford Bridge chỉ khép lại ở phút 90+6, thời điểm Pascal Gross ghi bàn thứ 3 cho Brighton. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 4-3.

Chung cuộc: Chelsea 4-3 Brighton

Ghi bàn (Kiến tạo):

Chelsea: Lavia 4', Neto 14' (Rogers), Pedro 32' (Hato), Palmer 74' (Pedro)

Brighton: Yalcouye 35', Pedro 63' (phản lưới), Gross 90+6'

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill, Gusto, Neto, Lavia, Hato, Rogers, Palmer, Joao Pedro

Brighton: Verbruggen, Kostoulas, Yalcouye, Dunk, Boscagli, Gross, De Cuyper, Gomez, Wieffer, Kadioglou, Vuskovic

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