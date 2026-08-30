Kết quả bóng đá Juventus - Parma: Hiệp 2 định đoạt, thay người đỉnh cao (Serie A)

Tiếp đón Parma trên sân nhà, Juventus dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, sự kiên cường của đội khách khiến "Bà đầm già" gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên.

Juventus giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp

Bước sang hiệp 2, HLV Spaletti thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự để tăng cường sức mạnh tấn công, để rồi quyết định này nhanh chóng được đền đáp. Phút 62, cầu thủ vào sân thay người Nicolas Gonzalez khai thông bế tắc cho Juventus. Chưa dừng ở đó, phút 88, một "siêu dự bị" khác là Koopmeiners chấm dứt hoàn toàn hy vọng có điểm của Parma.

Thắng 2-0 chung cuộc, Juventus chễm chệ ở ngôi nhì bảng Serie Au với 2 trận toàn thắng, bằng điểm AC Milan nhưng kém hiệu số phụ.

Chung cuộc: Juventus 2-0 Parma

Ghi bàn (Kiến tạo):

Gonzalez 62', Koopmeiners 88' (Locatelli)

Đội hình xuất phát:

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, Conceicao, Locatelli, Douglas Luiz, Boga, Kolo Muani, David

Parma: Corvi, Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri, Britschgi, Ordonez, Bernabe, Keita, Lontani, Toure