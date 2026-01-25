Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Villarreal vs Real Madrid 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Villarreal - VIL Villarreal
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Olympique Marseille vs Lens 25/01/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
2
Logo Lens - RCL Lens
0
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool

Liverpool và Bournemouth đã cống hiến cho khán giả trận cầu rất hấp dẫn.

   

Liverpool đối đầu với Bournemouth ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. HLV Arne Slot sử dụng đội hình khá lạ khi để Salah và Gakpo đá cao nhất trên hàng công và người hỗ trợ là Florian Wirtz. Liverpool tỏ ra áp đảo trong những phút đầu tiên nhưng lại không tìm được bàn thắng. 

Liverpool bất ngờ bị dẫn trước 2 bàn

Liverpool bất ngờ bị dẫn trước 2 bàn

Bournemouth tấn công không nhiều nhưng khi cơ hội tới, họ biết cách tận dụng triệt để. Phút 26, Van Dijk phá bóng trượt và Scott đỡ được bóng rồi chuyền ngược ra. Evanilson băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Alisson để mở tỉ số.

Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 31, đường chọc khe hay của đồng đội giúp Jimenez có cơ hội đối mặt với Alisson và cầu thủ này làm tốt nhiệm vụ. Những nỗ lực của Liverpool sau đó giúp họ có bàn gỡ của Van Dijk ở phút 45.

Bước sang hiệp hai, Liverpool sớm phải thay đổi nhân sự. Họ vẫn dồn ép liên tục nhưng Bournemouth phòng ngự rất lì lợm. Phải tới phút 80, đội khách mới tìm được bàn gỡ hòa. Từ cú đá phạt trước vòng cấm, Salah nhả bóng hợp lý và Szoboszlai tung cú cứa lòng chuẩn xác khiến Petrovic không thể cản phá.

Bàn thắng này giúp những phút cuối trận trở nên cực kỳ hấp dẫn. Cả hai đội đều có những cơ hội cực ngon ăn nhưng lại không tận dụng được. Bất ngờ tới ở phút 90+5, Bournemouth tạo ra tình huống hỗn loạn từ quả ném biên xa và Adli đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ để ấn định tỉ số 3-2 cho đội chủ nhà. 

Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 3-2 Liverpool (H1: 2-1)

Ghi bàn: 

Bournemouth: Evanilson 26', Jimenez 31', Adli 90+5'

Liverpool: Van Dijk 45', Szoboszlai 80'

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh) - 2 Bournemouth Liverpool Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
12(5)
12(4)
Thời gian kiểm soát bóng
33%
67%
Phạm lỗi
7
7
Thẻ vàng
1
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
0
Phạt góc
3
11
Cứu thua
2
2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Bournemouth Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh) - 5 Liverpool

Điểm

Petrovic 6.4

Smith 6.5

Kiến tạo Hill 7.7

Senesi 6.9

Truffert 6.8

Kiến tạo Scott 7.3

Cook 7.3

Ghi bàn Jimenez 7.8

Thẻ vàng Kroupi 6.4

Ghi bàn Adli 7.4

Ghi bàn Evanilson 7.0

Điểm

5.9Alisson

6.3Frimpong

5.9Gomez

6.8Van Dijk Ghi bàn

6.6Kerkez

6.4Gravenberch Thẻ vàng

6.5Mac Allister

7.7Szoboszlai Ghi bànKiến tạo

6.4Salah Kiến tạo

6.5Wirtz

6.5Gakpo

Thay người

Christie 7.7

Toth

Unal

Thay người

6.6Endo

6.2Robertson

6.4Ekitike

6.1Jones

6.0Ngumoha

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

25/01/2026 01:59 AM (GMT+7)
