Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh)
Liverpool và Bournemouth đã cống hiến cho khán giả trận cầu rất hấp dẫn.
Liverpool đối đầu với Bournemouth ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. HLV Arne Slot sử dụng đội hình khá lạ khi để Salah và Gakpo đá cao nhất trên hàng công và người hỗ trợ là Florian Wirtz. Liverpool tỏ ra áp đảo trong những phút đầu tiên nhưng lại không tìm được bàn thắng.
Liverpool bất ngờ bị dẫn trước 2 bàn
Bournemouth tấn công không nhiều nhưng khi cơ hội tới, họ biết cách tận dụng triệt để. Phút 26, Van Dijk phá bóng trượt và Scott đỡ được bóng rồi chuyền ngược ra. Evanilson băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Alisson để mở tỉ số.
Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 31, đường chọc khe hay của đồng đội giúp Jimenez có cơ hội đối mặt với Alisson và cầu thủ này làm tốt nhiệm vụ. Những nỗ lực của Liverpool sau đó giúp họ có bàn gỡ của Van Dijk ở phút 45.
Bước sang hiệp hai, Liverpool sớm phải thay đổi nhân sự. Họ vẫn dồn ép liên tục nhưng Bournemouth phòng ngự rất lì lợm. Phải tới phút 80, đội khách mới tìm được bàn gỡ hòa. Từ cú đá phạt trước vòng cấm, Salah nhả bóng hợp lý và Szoboszlai tung cú cứa lòng chuẩn xác khiến Petrovic không thể cản phá.
Bàn thắng này giúp những phút cuối trận trở nên cực kỳ hấp dẫn. Cả hai đội đều có những cơ hội cực ngon ăn nhưng lại không tận dụng được. Bất ngờ tới ở phút 90+5, Bournemouth tạo ra tình huống hỗn loạn từ quả ném biên xa và Adli đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ để ấn định tỉ số 3-2 cho đội chủ nhà.
Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 3-2 Liverpool (H1: 2-1)
Ghi bàn:
Bournemouth: Evanilson 26', Jimenez 31', Adli 90+5'
Liverpool: Van Dijk 45', Szoboszlai 80'
Đội hình xuất phát
Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson
Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo
Thông số trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)
Điểm
Petrovic 6.4
Smith 6.5
Hill 7.7
Senesi 6.9
Truffert 6.8
Scott 7.3
Cook 7.3
Jimenez 7.8
Kroupi 6.4
Adli 7.4
Evanilson 7.0
Điểm
5.9Alisson
6.3Frimpong
5.9Gomez
6.8Van Dijk
6.6Kerkez
6.4Gravenberch
6.5Mac Allister
7.7Szoboszlai
6.4Salah
6.5Wirtz
6.5Gakpo
Thay người
Christie 7.7
Toth
Unal
Thay người
6.6Endo
6.2Robertson
6.4Ekitike
6.1Jones
6.0Ngumoha
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Vòng 23 Ngoại hạng Anh) Tottenham đang có phong độ rất không tốt và trận này họ đã phải dựa dẫm vào cặp trung vệ để có điểm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/01/2026 01:59 AM (GMT+7)