Kết quả bóng đá Bournemouth - Liverpool: Rượt đuổi 5 bàn, cay đắng phút 90+5 (Ngoại hạng Anh)

Liverpool đối đầu với Bournemouth ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. HLV Arne Slot sử dụng đội hình khá lạ khi để Salah và Gakpo đá cao nhất trên hàng công và người hỗ trợ là Florian Wirtz. Liverpool tỏ ra áp đảo trong những phút đầu tiên nhưng lại không tìm được bàn thắng.

Liverpool bất ngờ bị dẫn trước 2 bàn

Bournemouth tấn công không nhiều nhưng khi cơ hội tới, họ biết cách tận dụng triệt để. Phút 26, Van Dijk phá bóng trượt và Scott đỡ được bóng rồi chuyền ngược ra. Evanilson băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Alisson để mở tỉ số.

Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 31, đường chọc khe hay của đồng đội giúp Jimenez có cơ hội đối mặt với Alisson và cầu thủ này làm tốt nhiệm vụ. Những nỗ lực của Liverpool sau đó giúp họ có bàn gỡ của Van Dijk ở phút 45.

Bước sang hiệp hai, Liverpool sớm phải thay đổi nhân sự. Họ vẫn dồn ép liên tục nhưng Bournemouth phòng ngự rất lì lợm. Phải tới phút 80, đội khách mới tìm được bàn gỡ hòa. Từ cú đá phạt trước vòng cấm, Salah nhả bóng hợp lý và Szoboszlai tung cú cứa lòng chuẩn xác khiến Petrovic không thể cản phá.

Bàn thắng này giúp những phút cuối trận trở nên cực kỳ hấp dẫn. Cả hai đội đều có những cơ hội cực ngon ăn nhưng lại không tận dụng được. Bất ngờ tới ở phút 90+5, Bournemouth tạo ra tình huống hỗn loạn từ quả ném biên xa và Adli đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ để ấn định tỉ số 3-2 cho đội chủ nhà.

Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 3-2 Liverpool (H1: 2-1)

Ghi bàn:

Bournemouth: Evanilson 26', Jimenez 31', Adli 90+5'

Liverpool: Van Dijk 45', Szoboszlai 80'

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Jimenez, Kroupi, Adli, Evanilson

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo

Thông số trận đấu

Bournemouth Liverpool Sút khung thành 12(5) 12(4) Thời gian kiểm soát bóng 33% 67% Phạm lỗi 7 7 Thẻ vàng 1 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 3 11 Cứu thua 2 2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)