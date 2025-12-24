Kết quả bóng đá Nigeria - Tanzania: Rượt đuổi hấp dẫn, sao Ngoại hạng Anh tỏa sáng (CAN Cup)

Với vị thế đội cửa trên, Nigeria đã gây ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Tanzania trong hiệp một. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Foba đã khiến Nigeria gặp khó trong việc ghi bàn ở hiệp đấu này.

Phải đợi tới phút 36, Nigeria mới có thể chọc thủng lưới Tanzania. Iwobi, ngôi sao hiện khoác áo Fulham có pha tạt bóng khó chịu, Ajayi phía trong bật lên đánh đầu chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Niềm vui lớn của Nigeria

Sang hiệp hai, Tanzania chơi vùng lên và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50. M'Mombwa tỏa sáng với pha dứt điểm một chạm hiểm hóc.

Nhưng niềm vui đến ngắn chẳng tày gang với Tanzania. Chỉ 2 phút sau khi gỡ hòa, họ bị Nigeria chọc thủng lưới lần thứ 2. Nhận đường chuyền từ Iwobi, Lookman đã lừa bóng để mở ra góc sút, tiếp đó dứt điểm trái phá làm tung lưới Tanzania.

Những cơ hội ngon ăn tiếp tục được Nigeria và Tanzania tạo ra trong khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu. Nhưng không có bên nào tận dụng được cơ hội. Nigeria thắng Tanzania chung cuộc với tỷ số 2-1 để tạm có được ngôi đầu bảng C CAN Cup.

Tỷ số chung cuộc: Nigeria 2-1 Tanzania (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Nigeria: Ajayi 36' (Iwobi), Lookman 52' (Iwobi)

Tanzania: M'Mombwa 50' (Miroshi)

Đội hình xuất phát:

Nigeria: Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Sanusi, Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Lookman, Osimhen, Adams

Tanzania: Foba, Kapombe, Husseini, Hamad, Mwamnyeto, Miroshi, Msanga, Msuva, M'Mombwa, Samatta, Allarakhia