Kết quả bóng đá Senegal - Botswana: Dấu ấn Jackson, đại thắng ngày ra quân (CAN Cup)

Senegal là nhà vô địch năm 2021 và được xếp hàng ứng viên vô địch tại giải này, trong khi Botswana mới trở lại CAN Cup lần đầu tiên kể từ sau lần dự năm 2012 và thua sạch cả 3 trận vòng bảng. Không ngạc nhiên khi Senegal tràn lên tấn công ngay từ đầu.

Nicolas Jackson (phải) ghi cú đúp giúp Senegal thắng nhẹ

Senegal dành phần lớn thời gian hiệp 1 tạo ra cơ hội nhưng không quá rõ ràng và đa số bị thủ môn Phoko cản phá. Nhưng đến phút 40 họ đã có bàn mở điểm, Jakobs thoát xuống cánh trái và trả bóng cho Nicolas Jackson dứt điểm chân trái đưa Senegal dẫn 1-0 ở giờ giải lao.

Hiệp 2 cũng không có gì khó khăn cho Senegal, phút 58 Jackson có bàn thứ 2 khi anh đón bóng trong vòng cấm, xử lý rất bình tĩnh dù bị ập vào bởi 2 cầu thủ đối phương. Senegal đá rất thoải mái cho tới hết trận, và phút 90 Cherif Ndiaye bồi thêm bàn nữa để ấn định thắng lợi 3-0.

Tỷ số trận đấu: Senegal 3-0 Botswana (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Jackson 40' (Jakobs) 58' (Sarr), Ndiaye 90' (Sabaly)

Đội hình xuất phát:

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ndiaye, Mane, Ismaila Sarr; Jackson.

Botswana: Phoko; Velaphi, Gaolaolwe, Ditlhokwe, Johnson; Ditsele, Motutsiwa; Seakanyeng, Cooper, Orebonye; Kebatho.