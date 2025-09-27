Video bóng đá Al Ittihad - Al Nassr: Siêu phẩm Mane, Ronaldo nhấn chìm đội Benzema (Saudi League)

Al Ittihad và Al Nassr đều đang thăng hoa vơi 3 trận toàn thắng từ đầu mùa, vì vậy cả 2 đội bước vào đại chiến với sự tự tin cao độ. Ngay phút thứ 9, đội khách Al Nassr bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải của Coman, Mane thực hiện pha vô-lê đẳng cấp tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Al Nassr quá vượt trội Al Ittihad

Bàn thắng sớm càng giúp Al Nassr hưng phấn hơn. Khoảng thời gian tiếp theo, Ronaldo và đồng đội kiểm soát thế trận, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Điều gì đến cũng phải đến, phút 35, Mane tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo chuẩn xác để Ronaldo băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, Al Ittihad nỗ lực vùng lên hòng tìm bàn rút ngắn cách biệt. Dù vậy, Benzema và đồng đội không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm trước hàng thủ thi đấu tập trung của Al Nassr. Bên cạnh đó, hàng công dưới sự dẫn dắt của Ronaldo, Felix, Mane luôn thường trực mang tới mối nguy cho đội chủ nhà.

Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng 2-0, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng Saudi Pro League với 4 trận toàn thắng (12 điểm), còn Al Ittihad (9 điểm/4 trận) vẫn xếp nhì bảng.

Chung cuộc: Al Ittihad 0-2 Al Nassr​ ​​​​​​

Ghi bàn (Kiến tạo):

Mane 9' (Coman), Ronaldo 35' (Mane)

Đội hình xuất phát:

Al Ittihad: Rajkovic, Al Julaydan, Al Mousa, Pereira, Fagihy, Kante, Aouar, Fabinho, Diaby, Benzema, Bergwijn

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Martinez, Yahya, Coman, Brozovic, Al Khaibari, Mane, Ronaldo, Joao Felix