Video bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Tân "Hứ" sắm vai người hùng (V-League)

Thể Công Viettel đối đầu với Thanh Hóa ở vòng 7 LP Bank V-League 2026/27. Đội chủ nhà có nhiều sự thay đổi so với thời Popov nhưng họ nhập cuộc vẫn rất chậm chạp. Đội khách cho thấy sự nhuần nhuyễn hơn và bàn thắng sớm tới.

Thể Công được chơi hơn người khi hiệp một còn chưa kết thúc

Phút thứ 8, Saliou di chuyển tốt, phá bẫy việt vị, hạ gục thủ thành Văn Việt trong pha đối mặt để mở tỉ số. Các cầu thủ Thể Công bị tâm lý nên tấn công khá yếu ớt. Thế nhưng, bất ngờ tới ở phút 31. Bá Tiến quá ham bóng và có pha vào bóng mạnh với Văn Việt. Trọng tài rút thẻ vàng nhưng thay đổi thành thẻ đỏ sau khi xem lại băng hình.

Những phút còn lại của hiệp một, Thể Công Viettel dồn lên tấn công nhưng may mắn ngoảnh mặt với chủ nhà. Văn Nam suýt nữa ghi bàn gỡ hòa nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc. Sang hiệp hai, Thể Công tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Họ cũng sớm thay người để tìm sự tươi mới trên hàng công.

Tuy nhiên, Thanh Hóa đã phòng ngự rất hay. Và nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn, đội khách phải có thêm ít nhất 2 bàn thắng trong trận đấu này. Cuối cùng, chủ nhà cũng có được điều mong muốn ở phút 80. Xuân Tiến đá phạt góc, Tuấn Tài đánh đầu chuyền và Ngọc Tân đánh đầu nối tung lưới Thanh Hóa.

Vài phút sau, Văn Nam suýt nữa ghi bàn thứ hai cho Thể Công nhưng Ngọc Hà đã phá bóng trên vạch vôi. Chung cuộc, Thể Công hòa Thanh Hóa trong thế 11 đấu 10.

Tỉ số chung cuộc: Thể Công Viettel 1-1 Thanh Hóa (H1: 0-1)

Ghi bàn:

Thể Công: Ngọc Tân 80'

Thanh Hóa: Saliou 8'

Thẻ đỏ: Bá Tiến 34'

Đội hình xuất phát

Thể Công Viettel: Văn Việt, Chí Khải, Andre Luiz, Wesley Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Tuấn Tài, Trung Hiếu, Văn Nam, Hữu Nam, Brandao

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Bá Tiến, Saliou, Thanh Nam, Đình Huyên, Damoth, Ngọc Hà, Lovric, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Martins

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