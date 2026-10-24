Kane - Yamal tranh Quả bóng vàng, cuộc đua tài năng hay chiêu trò truyền thông?

Quả bóng vàng không đơn thuần là cuộc đua chuyên môn?

Trong tập mới của chương trình Copa Independent, ba nhà báo Lawrence Ostlere, Miguel Delaney và Richard Jolly cho rằng Quả bóng vàng ngày càng mang màu sắc chính trị. Theo họ, việc cầu thủ xây dựng thương hiệu cá nhân, các CLB vận động hành lang và những “khối phiếu bầu” đều đang góp phần định đoạt kết quả.

Từ đó, cả ba đặt lại câu hỏi căn bản: giải thưởng nên trao cho cầu thủ hay nhất, hay cầu thủ có giá trị nhất trong 12 tháng? Danh hiệu tập thể, thống kê cá nhân, tầm ảnh hưởng, sự “ma thuật” trên sân hay một kỳ World Cup thành công – yếu tố nào nên được đặt nặng hơn?

Ba bình luận viên điểm qua một danh sách ứng viên được đánh giá là rất mở, gồm Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé và Michael Olise. Mỗi người đưa ra top 5 của riêng mình, và đáng chú ý là họ không thống nhất được người xứng đáng nhất.

Kane: Cỗ máy ghi bàn chọn cách im lặng

Ở phía Kane, những con số gần như không thể tranh cãi. Tiền đạo người Anh ghi 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển mùa trước, trong đó có 6 bàn tại World Cup 2026. Cùng Bayern Munich, anh giành cú đúp Bundesliga – Cúp quốc gia Đức, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga và Chiếc giày vàng châu Âu.

Nhiều ý kiến cho rằng thành tích của Kane trong năm qua chỉ có thể so sánh với những gì Lionel Messi và Cristiano Ronaldo từng duy trì trong thời kỳ thống trị Quả bóng vàng. HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel cũng khen ngợi học trò ngày càng tiến bộ.

Tuy nhiên, Kane lại chọn cách tiếp cận lặng lẽ quen thuộc. Khi được hỏi về cuộc đua, anh nói không muốn bàn nhiều về bản thân vì mình “nói chuyện trên sân”, đồng thời khẳng định Quả bóng vàng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Điểm trừ lớn nhất của Kane là thất bại trước Argentina ở bán kết World Cup, khiến tuyển Anh chỉ giành hạng ba. Nếu đăng quang, anh sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001.

Yamal: Tài năng trẻ không ngại lên tiếng

Trái ngược với Kane, Lamine Yamal công khai đòi danh hiệu cho mình. Tiền vệ cánh 19 tuổi của Barcelona tuyên bố anh đã ở đẳng cấp Quả bóng vàng không chỉ năm nay mà từ lâu hơn, và “mọi người đều biết điều đó”. Phát biểu này bị xem là lời “đá xoáy” nhắm vào Kane.

Yamal cũng phản bác lập luận của ban lãnh đạo Bayern, những người dùng số bàn thắng của Kane để vận động. Theo cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, giải thưởng chỉ nên trao cho cầu thủ hay nhất thế giới, người nổi bật nhất khi xem trận đấu, chứ không phải người ghi nhiều bàn nhất.

Lợi thế lớn nhất của Yamal là chức vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha – lần thứ hai trong lịch sử La Roja. Dù vậy, anh chỉ ghi đúng một bàn ở giải đấu, tại vòng bảng. Nếu chiến thắng, Yamal sẽ trở thành người trẻ nhất lịch sử giành Quả bóng vàng, phá kỷ lục của Ronaldo “béo”.

Hai phong cách, hai cách vận động

Chính sự đối lập này giải thích vì sao The Independent đặt vấn đề “cuộc thi PR”. Trong khi Yamal và Mbappé tích cực xuất hiện trên truyền thông để bảo vệ ứng cử của mình, Kane gần như để thành tích tự lên tiếng.

Câu hỏi đặt ra là: liệu các nhà báo bỏ phiếu có bị tác động bởi những phát ngôn mạnh mẽ và hình ảnh được xây dựng bài bản? Hay họ sẽ trung thành với tiêu chí về phong độ, danh hiệu và đóng góp thực tế?

Ngay cả các nhà cái cũng chưa ngã ngũ. Có thời điểm Kane được đánh giá là ứng viên số một, nhưng cũng có thời điểm Yamal vượt lên sau chức vô địch World Cup. Tiền vệ Anthony Gordon – đồng đội của Kane ở tuyển Anh và của Yamal ở Barca – cho rằng đây là cuộc đua song mã giữa hai cái tên này.

Chờ phán quyết tại London

Lễ trao giải năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại London vào ngày 26/10. Với Kane, đó gần như là một “trận sân nhà”. Với Yamal, đó có thể là đêm lịch sử khép lại hành trình từ thần đồng trở thành số một thế giới.

Dù kết quả thế nào, cuộc tranh luận mà The Independent khơi lại cho thấy một thực tế: Quả bóng vàng chưa bao giờ chỉ là cuộc thi của những con số.