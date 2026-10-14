Olise “tự hủy” trước trao giải Quả bóng vàng, lỡ đại chiến Bayern - Arsenal

Olise mất kiểm soát, Bayern đối mặt nguy cơ tổn thất lớn

Arsenal vừa đón nhận thông tin đầy tích cực trước cuộc đại chiến với Bayern Munich vào tuần tới. Michael Olise, một trong những cầu thủ tấn công giàu đột biến nhất thế giới hiện nay, đã bị truất quyền thi đấu trong trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League diễn ra rạng sáng 14/10 (giờ Hà Nội).

Olise ném bóng vào mặt Zlatko Tripic

Đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ hành quân đến Munich để đối đầu gã khổng lồ nước Đức vào lúc 2h ngày 22/10. Tuy nhiên, Bayern sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao người Pháp, trừ khi quyết định truất quyền thi đấu được đảo ngược.

Chiếc thẻ đỏ của Olise xuất hiện trong hiệp hai trận đấu giữa Bayern và đại diện Na Uy Viking. Sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp đầu tiên, đội bóng của HLV Vincent Kompany đã vùng lên mạnh mẽ, ghi liền ba bàn nhờ công Harry Kane và Luis Diaz để vươn lên dẫn 3-2.

Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra ở phút 73. Sau khi phạm lỗi chiến thuật với cầu thủ theo kèm, cựu ngôi sao Crystal Palace vướng vào màn tranh cãi căng thẳng với tiền đạo Zlatko Tripic bên phía Viking.

Không giữ được bình tĩnh khi trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo, Olise bất ngờ ném bóng thẳng vào mặt đối thủ trong cơn tức giận. Dù lực tác động không quá mạnh, hành động mang tính bạo lực này vẫn khiến trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ Bayern.

Nếu án phạt được giữ nguyên, HLV Kompany sẽ mất một trong những ngôi sao quan trọng nhất khi tiếp đón Arsenal. Đây rõ ràng là tổn thất đáng kể với Bayern trước cuộc đối đầu được dự báo đầy khó khăn.

Olise phải nhận thẻ đỏ

Nỗi thất vọng của Bayern càng lớn hơn khi họ không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn trước Viking, đội bóng đang trải qua chiến dịch Champions League đầu tiên kể từ mùa giải 1992/93.

Tưởng như đã nắm chắc chiến thắng sau màn ngược dòng ấn tượng, đại diện Bundesliga lại để đối thủ gỡ hòa 3-3 ở phút 90. Herman Haugen là người ghi bàn quyết định, giúp Viking giành một điểm quý giá trước một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Hình ảnh không đẹp của Olise trước lễ trao giải Quả bóng vàng

Olise mất điểm trước trao giải Quả bóng vàng?

Trong khi Bayern trải qua buổi tối đầy tiếc nuối, Arsenal lại có màn trình diễn thuyết phục tại Champions League. Đội bóng thành London đánh bại Lille với tỷ số 3-0 hôm thứ Ba, qua đó toàn thắng cả hai trận đầu tiên ở vòng phân hạng.

Không chỉ ảnh hưởng đến Bayern Munich trước cuộc đại chiến với Arsenal, chiếc thẻ đỏ tai hại còn có thể khiến Michael Olise mất điểm trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Lễ trao giải danh giá này dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 tới, trong bối cảnh ngôi sao người Pháp được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý. Dù một tình huống nóng nảy khó có thể xóa nhòa những đóng góp chuyên môn của Olise, hình ảnh thiếu kiềm chế trên sân chắc chắn không phải điểm cộng khi anh hướng đến sự ghi nhận ở cấp độ cá nhân.