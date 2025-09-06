Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa

💎 Kỳ nghỉ trên siêu du thuyền triệu bảng

Cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trên chiếc du thuyền trị giá 1 triệu bảng (tương đương 35,6 tỷ đồng), có giá thuê lên tới 25.000 bảng/tuần (tương đương 890 triệu đồng/tuần).

Bellingham và bạn gái trên du thuyền

Bellingham (22 tuổi) và Ashlyn (27 tuổi) liên tục trao nhau những cái ôm, nụ hôn và khoảnh khắc ngọt ngào dưới nắng Địa Trung Hải. Ashlyn nổi bật trong bộ bikini khi tắm nắng, trong khi Bellingham chọn phong cách trẻ trung với mũ bucket và kính râm tròng đỏ.

💞 Tình yêu được giữ kín

Bellingham và Ashlyn chính thức công khai tình cảm từ tháng 1 năm nay nhưng vẫn khá kín tiếng trước truyền thông.

Dịp sinh nhật lần thứ 22 của tiền vệ người Anh, Ashlyn hiếm hoi đăng tải những hình ảnh tình tứ kèm lời khen: “Anh là người tuyệt vời nhất, chu đáo, tốt bụng, chăm chỉ mà em từng gặp. Anh mang đến quá nhiều ánh sáng cho thế giới này”.

Bellingham đang tận hưởng kỳ nghỉ không mong muốn

🌍 Từ Instagram đến gia đình

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu khi họ tương tác trên Instagram, và nhanh chóng tiến triển khi Ashlyn gặp gỡ bố mẹ của Bellingham trong khu vực dành cho VIP tại một trận đấu của Real Madrid.

Người mẫu Mỹ hiện sở hữu 600.000 người theo dõi trên Instagram, từng được đồn đoán hẹn hò với nam diễn viên Michael B Jordan và cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball. Trước Ashlyn, Bellingham cũng có mối liên hệ tình cảm với người mẫu Hà Lan Laura Celia Valk.

Bellingham và bạn gái

⚽ Bellingham trở lại sau chấn thương

Gia nhập Real Madrid với mức phí 115 triệu euro năm 2023, Bellingham đã phải lên bàn mổ vào mùa hè để điều trị chấn thương vai kéo dài từ mùa trước. Anh quyết định trì hoãn phẫu thuật để kịp dự FIFA Club World Cup. Hiện tiền vệ 43 lần khoác áo tuyển Anh đang trong quá trình hồi phục và dự kiến trở lại tập luyện sớm.

Trong khi đó, tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel bước vào chiến dịch vòng loại World Cup với trận gặp Andorra tại Villa Park ngày 6/9, trước khi hành quân tới Belgrade chạm trán Serbia ngày 9/9 mà không có sự phục vụ của Bellingham.

Chùm ảnh về bạn gái của Jude Bellingham