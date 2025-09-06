Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa

Sự kiện: Jude Bellingham
Jude Bellingham và bạn gái Ashlyn Castro đang trải qua kỳ nghỉ lãng mạn tại Sardinia (Italia) trong thời gian tiền vệ người Anh vắng mặt vì chấn thương vai.

💎 Kỳ nghỉ trên siêu du thuyền triệu bảng

Cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trên chiếc du thuyền trị giá 1 triệu bảng (tương đương 35,6 tỷ đồng), có giá thuê lên tới 25.000 bảng/tuần (tương đương 890 triệu đồng/tuần).

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 1

Bellingham và bạn gái trên du thuyền

Bellingham và bạn gái trên du thuyền

Bellingham (22 tuổi) và Ashlyn (27 tuổi) liên tục trao nhau những cái ôm, nụ hôn và khoảnh khắc ngọt ngào dưới nắng Địa Trung Hải. Ashlyn nổi bật trong bộ bikini khi tắm nắng, trong khi Bellingham chọn phong cách trẻ trung với mũ bucket và kính râm tròng đỏ.

💞 Tình yêu được giữ kín

Bellingham và Ashlyn chính thức công khai tình cảm từ tháng 1 năm nay nhưng vẫn khá kín tiếng trước truyền thông.

Dịp sinh nhật lần thứ 22 của tiền vệ người Anh, Ashlyn hiếm hoi đăng tải những hình ảnh tình tứ kèm lời khen: “Anh là người tuyệt vời nhất, chu đáo, tốt bụng, chăm chỉ mà em từng gặp. Anh mang đến quá nhiều ánh sáng cho thế giới này”.

Bellingham đang tận hưởng kỳ nghỉ không mong muốn

Bellingham đang tận hưởng kỳ nghỉ không mong muốn

🌍 Từ Instagram đến gia đình

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu khi họ tương tác trên Instagram, và nhanh chóng tiến triển khi Ashlyn gặp gỡ bố mẹ của Bellingham trong khu vực dành cho VIP tại một trận đấu của Real Madrid.

Người mẫu Mỹ hiện sở hữu 600.000 người theo dõi trên Instagram, từng được đồn đoán hẹn hò với nam diễn viên Michael B Jordan và cầu thủ bóng rổ LaMelo Ball. Trước Ashlyn, Bellingham cũng có mối liên hệ tình cảm với người mẫu Hà Lan Laura Celia Valk.

Bellingham và bạn gái

Bellingham và bạn gái

⚽ Bellingham trở lại sau chấn thương

Gia nhập Real Madrid với mức phí 115 triệu euro năm 2023, Bellingham đã phải lên bàn mổ vào mùa hè để điều trị chấn thương vai kéo dài từ mùa trước. Anh quyết định trì hoãn phẫu thuật để kịp dự FIFA Club World Cup. Hiện tiền vệ 43 lần khoác áo tuyển Anh đang trong quá trình hồi phục và dự kiến trở lại tập luyện sớm.

Trong khi đó, tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel bước vào chiến dịch vòng loại World Cup với trận gặp Andorra tại Villa Park ngày 6/9, trước khi hành quân tới Belgrade chạm trán Serbia ngày 9/9 mà không có sự phục vụ của Bellingham.

Chùm ảnh về bạn gái của Jude Bellingham

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 5

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 6

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 7

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 8

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 9

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 10

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 11

Bellingham và bạn gái trên du thuyền

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 13

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 14

Jude Bellingham du hí trên du thuyền ở Italia, bạn gái khoe 3 vòng bốc lửa - 15

Tuchel nói lý do gạch tên Arnold, xin lỗi Bellingham vì phát ngôn gây tranh cãi
Tuchel nói lý do gạch tên Arnold, xin lỗi Bellingham vì phát ngôn gây tranh cãi

HLV Thomas Tuchel gây chú ý khi loại Alexander Arnold và Grealish khỏi tuyển Anh, đồng thời lên tiếng xin lỗi Jude Bellingham vì phát ngôn thiếu chuẩn...

Bấm xem >>

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

06/09/2025 08:00 AM (GMT+7)
